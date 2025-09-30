Kiverte a biztosítékot az elhagyott tévé, azonnal tárcsázták a rendőröket

„Nagyon szuper ez a lomtalanítás, bár nem tudom, miért a házunk elé rakta le a jogos tulajdonosa a tévéjét. Nem gondolnám, hogy ez a helyes megoldás, hogy mások elé pakolják le nekünk, ami már nekik nem fontos – fogalmazott egy kondorosi lakos. Főleg, hogy ilyen, és ehhez hasonló hulladékot nem visznek el.

Lomtalanítás: áttették más elé a rossz tévét Kondoroson Fotó: Facebook

Több hozzászóló szerint nem biztos, hogy a tulaj rakta le

– Én jártam úgy hogy, megállt egy utánfutós ember, és ledobott előttem két tévét. Mire kiértem, elment. Kiszedi a rezet, aztán megválik tőle. Nem értem, miért engedik, hogy csapatostól itt korzózzanak egész nap – mondta egy kommentelő. Az egyik hozzászóló kiemelte, szólt a rendőröknek, hogy mit művelnek lomtalanítás gyanánt, és ha nem csinálnak valamit a rendőrök, akkor majd ő csinál. Pár perc múlva már ott köröztek. Így a helyes.

Jó tudni, mely tárgyak kerülhetnek a kupacba

Békéscsabán hamarosan következik az őszi lomtalanítás, amit idén is két ütemben szervez meg a város. A kijelölt napokon a ház elé kihelyezett lomokat a szemétszállító cég ingyenesen elszállítja, de érdemes előre tudni, mely tárgyak kerülhetnek a kupacba, és melyeket tilos kitenni. Fontos, hogy az eddigiekhez képest lesz egy apró, ám fontos változtatás.

A békéscsabai őszi lomtalanítás ideje október 11. és 18.

Az őszi lomtalanítás a hagyományoknak megfelelően most is két ütemben valósul meg a településen: október 11-én, szombaton Jaminában, a Kenderföldeken, Mezőmegyeren, Fényesen, Gerlán, a Dobozi út elkerülőn kívüli szakaszán, valamint a Szója és a Meteor utcákban, október 18-án, szombaton a belvárosban, az első, a második, a harmadik, a negyedik, a hatodik kerületekben, Vandháton, a Béke-kertekben, a Keleti-kertekben, a Borjúréti-kertekben és a Kastélyszőlőkben lehet kipakolni a feleslegessé vált holmikat.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Mit lehet kipakolni a békéscsabai őszi lomtalanításkor, és mit nem?

A szemétszállító cég közleményben hívta fel a figyelmet, hogy a lomtalanítás során ki lehet tenni bútorokat, kerti bútorokat, ágyneműket, ruhaneműket, matracokat, szőnyegeket például, de nem visznek el építési törmeléket, elektromos háztartási eszközöket, elektronikai hulladékot, gumiabroncsokat. Nem lehet a lom egy bizonyos méretnél nagyobb, a turkálás nem igazán szabályos.