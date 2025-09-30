1 órája
Felháborodás a lomtalanítás körül: veszélyes hulladék az utcán
Ahogy közeledik az őszi lomtalanítás Békéscsabán, egyre nő a feszültség az utcákon. Egyesek szabályosan, napokkal előre készülnek, mások viszont fittyet hánynak a tiltásokra
Felháborodtak az emberek, hogy míg ők a szabályok szerint rakják le a hulladékot, mások lomtalanításkor mások elé teszik ki a veszélyes hulladékot, például a rossz tévét. Megállt egy utánfutós ember, és ledobott előtte két tévét.
Őszi lomtalanítás Békéscsabán: Két ütemben, ingyenes elszállítással és új szabályokkal
Békéscsabán hamarosan következik az őszi lomtalanítás, amit idén is két ütemben szervez meg a város. A kijelölt napokon a ház elé kihelyezett lomokat a szemétszállító cég ingyenesen elszállítja, de érdemes előre tudni, mely tárgyak kerülhetnek a kupacba, és melyeket tilos kitenni. Fontos, hogy az eddigiekhez képest lesz egy apró, ám fontos változtatás.
Holtan találtak egy férfit, a nyomozók minden bizonyítékot rögzítettek
Egy online bűncselekmény kapcsán kutattak és foglaltak le digitális adatot, biológiai és mikro anyagmaradványokat kerestek, rögzítettek a rendőrségi szakemberek, de azt is meg kellett állapítaniuk, mi történt egy holtan talált emberrel. A nyomokat kutató, rögzítő bűnügyi technikusok bizonyították tudásukat.
Lángok csaptak fel a lakótömbben, sűrű füst ömlött az épületből
Sűrű füst gomolygott hétfőn délután egy ötszintes orosházi társasház földszintjéről – kiderült, mi történt.
Útmutatót kaptak a garabonciások: a legnagyobb logisztika a család
A születés témáját mutatja be érzékenyítő, ismeretterjesztő szemlélettel a diákok számára a békéscsabai Csabagyöngyében kedden reggel nyílt kiállítás, mely még szerdán is látható.
Kiállítás a születésrőlFotók: Lehoczky Péter
Hátborzongató vallomást tett a bestiális gyilkosság elkövetője, felkavaró részletek derültek ki
Elképesztő brutalitás – ezekkel a szavakkal jellemezte saját tettét a bíróságon az a férfi, aki döbbenetes kegyetlenséggel, 51 késszúrással ölt meg egy fiatal nőtt egy helyi italboltban. A halálos késeléssel kapcsolatos ügy tárgyalása kedden reggel kezdődött meg a Gyulai Törvényszéken. Nehezen feldolgozható, felkavaró részletek hangoztak el az emberöléssel kapcsolatban.
Halálos késelés: tárgyalás a Gyulai TörvényszékenFotók: Bencsik Ádám
Vegyék be vagy elaltatom – milyen sorsot érdemel a mindörökké hűséges kutya?
Szégyen, emberi felelőtlenség, fájdalom. Egy megrendítő történet jelent meg a Csabai Állatvédők közösségi oldalán.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Sokan nem is sejtik, de horrorbírság lehet a vége, ha ezt tesszük a házunk elé
Hétezer gépjármű jár erre naponta, most felújítják a szakaszt - galériával