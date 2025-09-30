szeptember 30., kedd

Felháborodás a lomtalanítás körül: veszélyes hulladék az utcán

Ahogy közeledik az őszi lomtalanítás Békéscsabán, egyre nő a feszültség az utcákon. Egyesek szabályosan, napokkal előre készülnek, mások viszont fittyet hánynak a tiltásokra

Beol.hu

Felháborodtak az emberek, hogy míg ők a szabályok szerint rakják le a hulladékot, mások lomtalanításkor mások elé teszik ki a veszélyes hulladékot, például a rossz tévét. Megállt egy utánfutós ember, és ledobott előtte két tévét.

Hamarosan következik az őszi lomtalanítás
Békéscsabán hamarosan következik az őszi lomtalanítás. Fotó: Facebook

Őszi lomtalanítás Békéscsabán: Két ütemben, ingyenes elszállítással és új szabályokkal

Békéscsabán hamarosan következik az őszi lomtalanítás, amit idén is két ütemben szervez meg a város. A kijelölt napokon a ház elé kihelyezett lomokat a szemétszállító cég ingyenesen elszállítja, de érdemes előre tudni, mely tárgyak kerülhetnek a kupacba, és melyeket tilos kitenni. Fontos, hogy az eddigiekhez képest lesz egy apró, ám fontos változtatás.

Holtan találtak egy férfit, a nyomozók minden bizonyítékot rögzítettek

Egy online bűncselekmény kapcsán kutattak és foglaltak le digitális adatot, biológiai és mikro anyagmaradványokat kerestek, rögzítettek a rendőrségi szakemberek, de azt is meg kellett állapítaniuk, mi történt egy holtan talált emberrel. A nyomokat kutató, rögzítő bűnügyi technikusok bizonyították tudásukat.

Bűnügyi technikusok mérték össze tudásukat
Bűnügyi technikusok mérték össze tudásukat a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság versenyén. Fotó: police.hu

Lángok csaptak fel a lakótömbben, sűrű füst ömlött az épületből

Sűrű füst gomolygott hétfőn délután egy ötszintes orosházi társasház földszintjéről – kiderült, mi történt.

A lángok egy tárolóhelyiségből csaptak fel
A lángok egy tárolóhelyiségből csaptak fel, ahol ártalmatlan tárgyak rejtettek komoly veszélyt. Fotók: bekes.katasztrofavedelem.hu

Útmutatót kaptak a garabonciások: a legnagyobb logisztika a család

A születés témáját mutatja be érzékenyítő, ismeretterjesztő szemlélettel a diákok számára a békéscsabai Csabagyöngyében kedden reggel nyílt kiállítás, mely még szerdán is látható.

Kiállítás a születésről

Fotók: Lehoczky Péter

Hátborzongató vallomást tett a bestiális gyilkosság elkövetője, felkavaró részletek derültek ki

Elképesztő brutalitás – ezekkel a szavakkal jellemezte saját tettét a bíróságon az a férfi, aki döbbenetes kegyetlenséggel, 51 késszúrással ölt meg egy fiatal nőtt egy helyi italboltban. A halálos késeléssel kapcsolatos ügy tárgyalása kedden reggel kezdődött meg a Gyulai Törvényszéken. Nehezen feldolgozható, felkavaró részletek hangoztak el az emberöléssel kapcsolatban.

Halálos késelés: tárgyalás a Gyulai Törvényszéken

Fotók: Bencsik Ádám

Vegyék be vagy elaltatom – milyen sorsot érdemel a mindörökké hűséges kutya?

Szégyen, emberi felelőtlenség, fájdalom. Egy megrendítő történet jelent meg a Csabai Állatvédők közösségi oldalán.

A megrendítő történetet a Csabai Állatvédők tették közzé. Forrás: Csabai Állatvédők/Facebook

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
