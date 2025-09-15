Jön a városi lomtalanítás, mutatjuk, mikor tegye ki felesleges cuccait

Dévaványán ismét sor kerül a városi lomtalanításra, amelyet a Tappe Hulladékgazdálkodási Köztisztasági, Szolgáltató Kft. szervez. A közszolgáltató célja, hogy a lakosság megszabadulhasson a háztartásokban felgyülemlett, nagydarabos hulladékoktól, amelyeket a szokásos hulladékgyűjtő edényekben nem lehet elhelyezni.

Jön a lomtalanítás Dévaványán! Fotó: MW

Mit lehet kitenni lomtalanításkor?

feleslegessé vált bútorok,

nagyobb méretű használati tárgyak,

olyan nagydarabos hulladékok, amelyek méretük miatt nem férnek a gyűjtőedényekbe.

Tipp: a használható tárgyakat érdemes felajánlani rászorulóknak vagy jótékonysági szervezeteknek, mielőtt lomként kikerülnének.

A lomokat 2025. szeptember 20. szombat reggel 6 óráig kell kihelyezni az ingatlan előtti közterületre, úgy, hogy a hulladékgyűjtő járművek könnyen hozzáférhessenek.

Fontos: a lomokat nem az úttestre, hanem a járda szélére vagy az ingatlan elé kell tenni, hogy ne akadályozza a forgalmat – olvasható Dévaványa Város Hivatalos Facebook-oldalán.