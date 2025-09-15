szeptember 15., hétfő

Lomtalanítás

1 órája

Jön a városi lomtalanítás, mutatjuk, mikor tegye ki felesleges cuccait

Címkék#Dévaványa#lom#lakosság#hulladék#forgalom#lomtalanítás

Végre megszabadulhat a régi kacatoktól! Megvan a városi lomtalanítás időpontja. Mutatjuk, mikor teheti a ház elé a megunt tárgyait.

Szabó Tímea

Dévaványán ismét sor kerül a városi lomtalanításra, amelyet a Tappe Hulladékgazdálkodási Köztisztasági, Szolgáltató Kft. szervez. A közszolgáltató célja, hogy a lakosság megszabadulhasson a háztartásokban felgyülemlett, nagydarabos hulladékoktól, amelyeket a szokásos hulladékgyűjtő edényekben nem lehet elhelyezni.   

Dévaványán lesz a következő lomtalanítás
Jön a lomtalanítás Dévaványán! Fotó: MW

Mit lehet kitenni lomtalanításkor? 

  • feleslegessé vált bútorok, 
  • nagyobb méretű használati tárgyak,  
  • olyan nagydarabos hulladékok, amelyek méretük miatt nem férnek a gyűjtőedényekbe.  

Tipp: a használható tárgyakat érdemes felajánlani rászorulóknak vagy jótékonysági szervezeteknek, mielőtt lomként kikerülnének.    

A lomokat 2025. szeptember 20. szombat reggel 6 óráig kell kihelyezni az ingatlan előtti közterületre, úgy, hogy a hulladékgyűjtő járművek könnyen hozzáférhessenek.   

Fontos: a lomokat nem az úttestre, hanem a járda szélére vagy az ingatlan elé kell tenni, hogy ne akadályozza a forgalmat – olvasható Dévaványa Város Hivatalos Facebook-oldalán.

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
