Jön a városi lomtalanítás, mutatjuk, mikor tegye ki felesleges cuccait
Végre megszabadulhat a régi kacatoktól! Megvan a városi lomtalanítás időpontja. Mutatjuk, mikor teheti a ház elé a megunt tárgyait.
Dévaványán ismét sor kerül a városi lomtalanításra, amelyet a Tappe Hulladékgazdálkodási Köztisztasági, Szolgáltató Kft. szervez. A közszolgáltató célja, hogy a lakosság megszabadulhasson a háztartásokban felgyülemlett, nagydarabos hulladékoktól, amelyeket a szokásos hulladékgyűjtő edényekben nem lehet elhelyezni.
Mit lehet kitenni lomtalanításkor?
- feleslegessé vált bútorok,
- nagyobb méretű használati tárgyak,
- olyan nagydarabos hulladékok, amelyek méretük miatt nem férnek a gyűjtőedényekbe.
Tipp: a használható tárgyakat érdemes felajánlani rászorulóknak vagy jótékonysági szervezeteknek, mielőtt lomként kikerülnének.
A lomokat 2025. szeptember 20. szombat reggel 6 óráig kell kihelyezni az ingatlan előtti közterületre, úgy, hogy a hulladékgyűjtő járművek könnyen hozzáférhessenek.
Fontos: a lomokat nem az úttestre, hanem a járda szélére vagy az ingatlan elé kell tenni, hogy ne akadályozza a forgalmat – olvasható Dévaványa Város Hivatalos Facebook-oldalán.
