Sokan vártak erre

1 órája

Megújult a vasútállomáshoz vezető út a településen

Több mint egy kilométeren újult meg a vasútállomáshoz vezető út a községben. A lőkösházi útfelújítás a településen zajlott vasúti beruházás következtében jött létre.

Vincze Attila

Erdős Norbert országgyűlési képviselő elmondta, a Békéscsaba és Lőkösháza közötti vasútfejlesztési munkálatokat nagyon megsínylette a 44344 számú út vasútállomáshoz vezető szakasza, ezért a beruházók a Magyar Közúttal közös konzorciumban vállalták az út felújítását. Mint fogalmazott, a lőkösházi útfelújítás 1074 métert érintett, amely 87,5 millió forintból újult meg.

Elkészült a lőkösházi útfelújítás
A lőkösházi útfelújításokkal kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót Cserkúti András, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés vármegyei igazgatója, Erdős Norbert országgyűlési képviselő, valamint Szűcsné Gergely Györgyi Edit, Lőkösháza polgármestere. Fotó: Bencsik Ádám

Nagy szükség volt már a lőkösházi útfelújításra

Cserkúti András, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés vármegyei igazgatója ismertette, hogy valóban nagy volt már az igény az útszakasz felújítására, melynek lehetősége a vasútberuházás kapcsán teremtődött meg. Hozzátette, hogy a vasúti pálya mellett megújult a vasútállomás előtti tér, továbbá épült egy körforgalom, ugyanakkor ennek a bő ezer méteres szakasznak a felújítását a beruházás alapvetően nem tartalmazta, azonban az építkezés során az állapota leromlott.

Az igazgató kiemelte, hogy az útszakaszon elvégezték a meglévő burkolat felújítását, profilba hozták azt, majd egyrétegű aszfaltburkolatot építettek be, illetve rendezték a padkákat és tartós útburkolati jeleket festettek fel.

Tovább folytatódhatnak a beruházások

Lőkösháza polgármestere megjegyezte, hogy ennek az útnak a másik szakaszát, ami 1400 métert jelent és amely szintén felvonulási területe volt a vasútberuházásnak, ugyancsak szeretnék felújítani. Szűcsné Gergely Györgyi Edit szerint már csak azért is, mert az út komoly kerékpáros forgalmat bonyolít le és látva a pozitív híreket, miszerint Elek felől elindult a felújítás, azt remélik, hogy rövid távon a belterületi és ez Eleki úti szakasz is meg tud újulni. Középtávon pedig reményeik szerint az eleki és a lőkösházi útfelújítások össze tudnak majd érni. Megjegyezte, mindent megtesznek azért, hogy a jövőben ezeket a terveket valóra tudják váltani.

 

 

