Előrelépés

35 perce

Az elmúlt évtizedek legjelentősebb útfelújítási programja indul a településen

Százmillió forintból újul meg több belterületi út a településen. Egy TOP Plusz pályázatnak köszönhetően hamarosan elkezdődhet a történelminek számító lőkösházi útfelújítás.

Vincze Attila

Erdős Norbert országgyűlési képviselő elmondta, egy európai uniós TOP Plusz pályázati forrásnak köszönhetően az Alapítók útja és az összes, arra rákötő út meg fog újulni hamarosan, bruttó 100 millió forint értékben. Mint fogalmazott, nagyon örülnek a lőkösházi útfelújításnak, mert alapvetően komfortosabbá és biztonságosabbá teszi a települést, hiszen ez az utca tulajdonképpen a község ütőerének számít.

A lőkösházi útfelújítás által számos intézmény megközelíthetősége javul
Történelmi léptékű lőkösházi útfelújítást jelentett be Erdős Norbert országgyűlési képviselő, valamint Szűcsné Gergely Györgyi Edit, a település polgármestere. Fotó: Bencsik Ádám

A lőkösházi útfelújítás által számos intézmény megközelíthetősége javul

Lőkösháza polgármestere kiemelte, hogy a település rendezési terve szerint az Alapítók útja egy gyűjtőút, tehát itt nagyon sokan közlekednek nap mint nap. Szűcsné Gergely Györgyi Edit hangsúlyozta, hogy ezen az úton érhető el a polgármesteri hivatal, a művelődési ház és könyvtár, az orvosi rendelő, valamint az óvoda, bölcsőde, napközi konyha és az utca végén az általános iskola is. Megjegyezte, hogy a beruházás egészen a Kiss Ernő utca első 100 méteréig tart majd.

A beruházás jövő év végére készülhet el

A polgármester megjegyezte, hogy utóbbi út két szempontból is kiemelten fontos, egyrészt a tervezett Értékek háza előtti útszakaszról van szó, másrészt azért, mert a vasútállomáshoz vezető egyik fő utcát jelenti. Hozzátette, műszaki tartalmát tekintve az útfelújítás során mindenütt ahol indokolt szerkezeti javítást végeznek a szakemberek, valamint egy 7 cm-es aszfalt kopóréteget tesznek le, illetve 1-1 méter szélességben földpadkát is kialakítanak. Mint kiderült, az Építési és Közlekedési Minisztérium a Magyar Közutat jelölte ki a beruházás megvalósítására, mely a tervek szerint 2026 végére készülhet el.

Megújult a vasútállomáshoz vezető út is

Több mint egy kilométeren újult meg a vasútállomáshoz vezető út a községben. A lőkösházi útfelújítás a településen zajlott vasúti beruházás következtében jött létre.

Kenyeret is lehet majd sütni az új tájházban

Szintén Lőkösházához kapcsolódó hír, hogy új turisztikai látványosság nyithatja meg kapuit hamarosan a településen. Egy TOP Plusz pályázatnak köszönhetően egy interaktív teret hoznak létre Értékek háza néven, ahol Lőkösháza értékeinek bemutatása mellett valódi kenyérsütésre is lehetőség lesz.

 

 

