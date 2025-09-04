Portugália feketébe borult – nem féltek a békéscsabai turisták a lisszaboni siklóvasúton

Szerdán délután kisiklott a lisszaboni siklóvasút egyik kocsija, a balesetben legalább 17 ember meghalt, sokan megsérültek. A városközpontban fekvő Restauradores tér és a Sao Pedro de Alcantara-i kilátó között 1885 óta közlekedő fogaskerekű a szemtanúk szerint kontrollálatlanul száguldott le a meredek utcán, majd egy épületnek csapódott. Portugáliát megrázta a tragédia, az egész ország feketébe borult.

A lisszaboni siklóvasút tragédiája megrázta a világot. Fotó: Lehoczky Péter

Senkinek nem volt félelemérzete

A közelmúltban Lehoczky Péter fotóriporterünk is járt párjával Lisszabonban.

– Mi is mentünk a siklóvasúton, ez a portugál főváros egy olyan látványossága, amit senki nem hagy ki. Nagyon nagy, amolyan bakancslistás élmény – mondta. – A siklóvasutat rengetegen használják nap mint nap, amelyen mi utaztunk az Lisszabon óvárosán haladt végig templomtól, éttermektől, patinás épületektől karnyújtásnyira.

Péter kiemelte, a legtöbben nem egy-egy megállót utaznak a siklóvasúttal, hanem az elejétől a végállomásig.

Mi biztonságosnak éreztük, semmilyen félelemérzetünk nem volt, ahogy senkinek sem, és nem is volt drága. Ennek a közlekedési eszköznek van egy nagyon sajátos, különleges hangulata és hangja is, ami emlékeztet a villamoséra. Sokan videóztak, fotózkodtak az úton

– tette hozzá.

Videó a tragédia utáni mentésről

Igazi turista attrakciónak számít

Kérésünkre kifejtette, Lisszabon a hét domb városa, több dombra épült, és az óvárosban például alig van egyenes utca. A szintkülönbségek áthidalásában segít a siklóvasút, illetve nagyon egyedi, hogy van egy nagyon különleges lift is, amelyek akár 50-60 méterrel magasabbra is felviszi a használóit. Emellett vannak úgynevezett kisebb elevatorok is hasonló célból.

– Amikor a városban jártunk a siklóvasút teljesen tömve volt, legalább 5-6 különböző nemzetiség tagjai utaztak rajta, portugálok talán a legkevésbé. Vélhetően a zsúfoltság is hozzájárult, hogy a baleset ilyen sok halálos áldozattal és sérülttel járt – fogalmazott kérdésünkre Lehoczky Péter. – Valami fatális hiba történhetett, mélyen együttérzek a hozzátartozókkal és a sérültekkel.