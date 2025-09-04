1 órája
Portugália feketébe borult – nem féltek a békéscsabai turisták a lisszaboni siklóvasúton
Az egész kontinenst megrázta, hogy kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután, a balesetben legalább 17 ember meghalt, sokan megsérültek. Olyan békéscsabai szemtanúkkal beszélgettünk, akik a közelmúltban jártak a portugál fővárosban és vagy utaztak a lisszaboni siklóvasúttal, vagy közvetlen közelről látták a közlekedési eszköz működését.
Szerdán délután kisiklott a lisszaboni siklóvasút egyik kocsija, a balesetben legalább 17 ember meghalt, sokan megsérültek. A városközpontban fekvő Restauradores tér és a Sao Pedro de Alcantara-i kilátó között 1885 óta közlekedő fogaskerekű a szemtanúk szerint kontrollálatlanul száguldott le a meredek utcán, majd egy épületnek csapódott. Portugáliát megrázta a tragédia, az egész ország feketébe borult.
Senkinek nem volt félelemérzete
A közelmúltban Lehoczky Péter fotóriporterünk is járt párjával Lisszabonban.
– Mi is mentünk a siklóvasúton, ez a portugál főváros egy olyan látványossága, amit senki nem hagy ki. Nagyon nagy, amolyan bakancslistás élmény – mondta. – A siklóvasutat rengetegen használják nap mint nap, amelyen mi utaztunk az Lisszabon óvárosán haladt végig templomtól, éttermektől, patinás épületektől karnyújtásnyira.
Péter kiemelte, a legtöbben nem egy-egy megállót utaznak a siklóvasúttal, hanem az elejétől a végállomásig.
Mi biztonságosnak éreztük, semmilyen félelemérzetünk nem volt, ahogy senkinek sem, és nem is volt drága. Ennek a közlekedési eszköznek van egy nagyon sajátos, különleges hangulata és hangja is, ami emlékeztet a villamoséra. Sokan videóztak, fotózkodtak az úton
– tette hozzá.
Videó a tragédia utáni mentésről
Igazi turista attrakciónak számít
Kérésünkre kifejtette, Lisszabon a hét domb városa, több dombra épült, és az óvárosban például alig van egyenes utca. A szintkülönbségek áthidalásában segít a siklóvasút, illetve nagyon egyedi, hogy van egy nagyon különleges lift is, amelyek akár 50-60 méterrel magasabbra is felviszi a használóit. Emellett vannak úgynevezett kisebb elevatorok is hasonló célból.
– Amikor a városban jártunk a siklóvasút teljesen tömve volt, legalább 5-6 különböző nemzetiség tagjai utaztak rajta, portugálok talán a legkevésbé. Vélhetően a zsúfoltság is hozzájárult, hogy a baleset ilyen sok halálos áldozattal és sérülttel járt – fogalmazott kérdésünkre Lehoczky Péter. – Valami fatális hiba történhetett, mélyen együttérzek a hozzátartozókkal és a sérültekkel.
A Magyar Nemzet arról ír, hogy szemtanúk beszámolói alapján úgy tűnik, hogy a fékrendszer meghibásodott, ami miatt a jármű kontrollálatlanul száguldott le a meredek utcán, majd egy épületnek csapódott.
A lisszaboni siklóvasúton mindig rengetegen voltak
Megdöbbenve olvasta a tragédiáról szóló hírt a békéscsabai Fekete Kata.
– Júliusban jártam barátnőkkel Lisszabonban, három éjszakát töltöttünk a városban. Ez volt az első hatalmas élmény Lisszabonból, hiszen más olvasni az Elevador da Gloriáról, és más képen látni azt – idézte fel az emlékeit. – Maga a jármű teljesen a városi élet része, az egyik mellett éppen reggeliztünk, és néztük, ahogy 10-15 percenként jön, megy. Mivel Lisszabon-kártyával ezen a járművel nem lehetett ingyen utazni, csak a szokásos tömegközlekedési eszközökön, így kihagytuk a klasszikus, több mint százéves villamost, felmásztunk mellette a meredek utcákon, de mindig rengetegen ültek, álltak rajta vagy éppen vártak a következő járműre, amik mindig egymással párhuzamosan közlekedtek, az egyik felfelé, a másik lefelé.
