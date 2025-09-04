szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

31°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

1 órája

Portugália feketébe borult – nem féltek a békéscsabai turisták a lisszaboni siklóvasúton

Címkék#tragédia#attrakció#lisszabon#turista

Az egész kontinenst megrázta, hogy kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután, a balesetben legalább 17 ember meghalt, sokan megsérültek. Olyan békéscsabai szemtanúkkal beszélgettünk, akik a közelmúltban jártak a portugál fővárosban és vagy utaztak a lisszaboni siklóvasúttal, vagy közvetlen közelről látták a közlekedési eszköz működését.

Papp Gábor

Szerdán délután kisiklott a lisszaboni siklóvasút egyik kocsija, a balesetben legalább 17 ember meghalt, sokan megsérültek. A városközpontban fekvő Restauradores tér és a Sao Pedro de Alcantara-i kilátó között 1885 óta közlekedő fogaskerekű a szemtanúk szerint kontrollálatlanul száguldott le a meredek utcán, majd egy épületnek csapódott. Portugáliát megrázta a tragédia, az egész ország feketébe borult.

kisiklott a lisszaboni siklóvasút
A lisszaboni siklóvasút tragédiája megrázta a világot. Fotó: Lehoczky Péter

Senkinek nem volt félelemérzete

A közelmúltban Lehoczky Péter fotóriporterünk is járt párjával Lisszabonban.

– Mi is mentünk a siklóvasúton, ez a portugál főváros egy olyan látványossága, amit senki nem hagy ki. Nagyon nagy, amolyan bakancslistás élmény – mondta. – A siklóvasutat rengetegen használják nap mint nap, amelyen mi utaztunk az Lisszabon óvárosán haladt végig templomtól, éttermektől, patinás épületektől karnyújtásnyira.

Péter kiemelte, a legtöbben nem egy-egy megállót utaznak a siklóvasúttal, hanem az elejétől a végállomásig. 

Mi biztonságosnak éreztük, semmilyen félelemérzetünk nem volt, ahogy senkinek sem, és nem is volt drága. Ennek a közlekedési eszköznek van egy nagyon sajátos, különleges hangulata és hangja is, ami emlékeztet a villamoséra. Sokan videóztak, fotózkodtak az úton

 – tette hozzá. 

Videó a tragédia utáni mentésről

@cnn At least 15 people were killed and several were injured by a derailment on a funicular railway in Lisbon, Portugal, according to a police source who spoke with CNN Portugal. #cnn #news ♬ original sound - CNN

Igazi turista attrakciónak számít

Kérésünkre kifejtette, Lisszabon a hét domb városa, több dombra épült, és az óvárosban például alig van egyenes utca. A szintkülönbségek áthidalásában segít a siklóvasút, illetve nagyon egyedi, hogy van egy nagyon különleges lift is, amelyek akár 50-60 méterrel magasabbra is felviszi a használóit. Emellett vannak úgynevezett kisebb elevatorok is hasonló célból.

– Amikor a városban jártunk a siklóvasút teljesen tömve volt, legalább 5-6 különböző nemzetiség tagjai utaztak rajta, portugálok talán a legkevésbé. Vélhetően a zsúfoltság is hozzájárult, hogy a baleset ilyen sok halálos áldozattal és sérülttel járt – fogalmazott kérdésünkre Lehoczky Péter. – Valami fatális hiba történhetett, mélyen együttérzek a hozzátartozókkal és a sérültekkel.

A Magyar Nemzet arról ír, hogy szemtanúk beszámolói alapján úgy tűnik, hogy a fékrendszer meghibásodott, ami miatt a jármű kontrollálatlanul száguldott le a meredek utcán, majd egy épületnek csapódott. 

Lisszabon, óváros
Lisszabonban a többi villamos is patinás helyeken közlekedik.

A lisszaboni siklóvasúton mindig rengetegen voltak

Megdöbbenve olvasta a tragédiáról szóló hírt a békéscsabai Fekete Kata.

– Júliusban jártam barátnőkkel Lisszabonban, három éjszakát töltöttünk a városban. Ez volt az első hatalmas élmény Lisszabonból, hiszen más olvasni az Elevador da Gloriáról, és más képen látni azt – idézte fel az emlékeit. – Maga a jármű teljesen a városi élet része, az egyik mellett éppen reggeliztünk, és néztük, ahogy 10-15 percenként jön, megy. Mivel Lisszabon-kártyával ezen a járművel nem lehetett ingyen utazni, csak a szokásos tömegközlekedési eszközökön, így kihagytuk a klasszikus, több mint százéves villamost, felmásztunk mellette a meredek utcákon, de mindig rengetegen ültek, álltak rajta vagy éppen vártak a következő járműre, amik mindig egymással párhuzamosan közlekedtek, az egyik felfelé, a másik lefelé.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu