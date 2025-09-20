szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Linamar futónap

3 órája

Rekord született: százával álltak rajthoz a futók, hogy támogassák a koraszülöttmentést - galériával, videóval

Címkék#jótékonyság#Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány#siker#rekord#linamar#futóverseny

Jövőre kikerekedik ez a szám, de az idei, a 9. jótékonysági futóverseny is képes volt egy rekord felállítására. A IX. Linamar jótékonysági futóverseny iránt minden eddiginél nagyobb volt az érdeklődés. Ezt tapasztaltuk a szombati bemelegítésénél és a rajtnál is.

Csete Ilona

Reggeltől gyülekeztek a futók, Gyopárosfürdő páratlan természeti közege pedig minden évben vonzerő, ahogy a kitűzött cél is az: segíteni, támogatni egy nemes kezdeményezést. A Linamar jótékonysági futóversenye idén rekordokat döntögetett. Ez már a megnyitón elhangzott, miközben csak jöttek és jöttek a futni szerető, adni akaró, támogató hozzáállásukat bizonyító családok, baráti társaságok, futóközösségek, egyéni sportolók.

Linamar jótékonysági futás
Ők a Linamar jótékonysági futás leghosszabb távjára (21,3 kilométer) neveztek.  A szerző felvétele

Linamar futónap a koraszülöttmentésért

A Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány már 1200 gyermeknek, koraszülöttnek és újszülöttnek segített. Munkájuk sikere e példás civil összefogás sikere is, hiszen így, együtt, valamennyien régiónk legkisebb hőseinek életéért tesznek, dolgoznak.

Nem maradhattak ki a legkisebbek sem, ők is nevezhettek. A szerző felvétele

Miközben sokan már a bemelegítésre készülődtek, családjaik legkisebb tagjai a játszóházakban szórakoztak, a kísérőkkel a lombos fák alatt találtak maguknak szórakoztató elfoglaltságot. Csizmadia Péter, a Linamar Hungary Zrt. group general managere felelevenítette az első, 2017-es eseményüket, ami már akkor megérintette a sportolva jótékonykodók szívét, lelkét, s azóta pedig még többen csatlakoztak hozzájuk, jótékonysági futóversenyükhöz.

 Rekord nevezésről számolt be a megnyitón Csizmadia Péter és dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed. A szerző felvétele

– Mi, a Linamarnál – Békés megye egyik legnagyobb munkáltatójaként – hiszünk abban, hogy a közösség ereje akkor mutatkozik meg igazán, amikor együtt állunk ki azokért, akik a leginkább rászorulnak.

– Az elmúlt évek során a nevezési díjakból és támogatói jegyek vásárlásából közvetlenül már közel 9 millió forint gyűlt össze a futóversenyeink során, ebből tavaly több mint 2 millió forint támogatás érkezett az alapítványhoz. Idén minden eddiginél nagyobb az érdeklődés: több mint 700 nevezőnk van, ez új rekord a verseny történetében – jelentette be a házigazda.

Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány kuratóriumi elnök újra köszönetét fejezte ki e fantasztikus hozzáállásért a nevezőknek. 

Linamar jótékonysági futóverseny

Fotók: Csete Ilona

– Legyen Békés vármegyében mozgó koraszülött intenzív osztály, itt vagyunk a Viharsarokban, 120 kilométerre Szegedtől, Debrecentől. Ezt az elképzelésünket azonnal támogatta a Linamar. Ez azóta se változott, s ennek köszönhető, hogy 1200 gyermeknek tudtunk máig segíteni – mondta el Dr. Abdulrahman Abdulrab Mohamed, aki a szervezőknek, a résztvevőknek is megköszönte ezt az évről évre egyre nagyobb sikert, összefogást, segíteni akarást.

Béres Alexandával melegítettek be

Majd érkezett Béres Alexandra fitneszedző, aki bemelegítést tartott elsőként a 21,3 kilométeres futam résztvevőinek, ezt követően Virágos Gyöngyi BSI orosházi futónagykövet indításával elrajtoltak, és őket követték a kisebb távok nevezői.

Ezen a futónapon 100 gyermek és 300 felnőtt állt rajthoz a sport, az összefogás és a jótékonyság jegyében. A verseny online formában is zajlott ugyanazon célért: a koraszülöttmentés támogatásáért.

 

 

