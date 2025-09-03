Velük senki ne packázzon, kamerákkal védik a horgászok kedvenc tavát

A közelmúltban Dankó Béla országgyűlési képviselő jelentette be Facebook-oldalán, hogy Köröstarcsa 4 millió forintos támogatást kap a Versenyképes Járások Programban, amelynek segítségével kamerarendszert építenek ki a településen, a Ligeti-tónál.

A Ligeti-tónál jelenleg is zajlik egy beruházás, a tó környékét pedig kamerarendszer óvja majd. Dankó Béla és Lipcsei Zoltán. Fotó: Jenei Péter

A Ligeti-tó védelmét erősítik

– Nagyon fontos beruházásról van szó, amelynek segítségével a Ligeti-tó védelmét megerősítjük, óvjuk a kikapcsolódni vágyók biztonságát, hozzájárulunk ahhoz, hogy ne történjen károkozás – hangsúlyozta megkeresésünkre Lipcsei Zoltán. Köröstarcsa polgármestere elmondta, a Versenyképes Járások következő körében egy nagyobb összeg érkezhet majd a településre, mert most átcsoportosítás történt egy térségi gazdaságfejlesztési program kapcsán.

A Ligeti tó védelmét erősítik. Fotó: Jenei Péter

Jelenleg is zajlik egy nagy beruházás a tónál

Ahogy megírtuk, a Ligeti-tónál egyébként jelenleg is zajlik egy nagyszabású beruházás, amelynek célja, hogy a Pap-Révzugi holtág horgászati és rekreációs szerepe megerősödjön. Ennek érdekében többek között megtörténik a meder kotrására, partvédelmi megoldások épülnek ki, kiülőket, őrbódét, szelektív hulladékgyűjtőket és napelemes világítást is elhelyeznek.

Dankó Béla kiemelte, a fejlesztés nemcsak a horgászoknak jelent előrelépést, hanem mindenki számára, aki igényes, rendezett környezetben szeretne kikapcsolódni.

– Korábban nagyon komoly iszapréteg alakult ki mind a tóban, mind a csatornákban. A kivitelezők nagyon profi munkát végeznek – tette hozzá a polgármester. Lipcsei Zoltán szólt arról, hogy a fejlesztés nagyon fontos része a partvédelem kialakítása.