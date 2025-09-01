28 perce
Nincs fék a Lidl-nél: belekóstoltunk a TikTok trendekbe, itt a Beol nagy ízkísérlete – videóval
Szeptember elsejétől kóstolj bele a TiKTok trendekbe – szól a felhívás a Lidl akciós újságjában. Azonnal kaptunk az alkalmon, és nyomban le is teszteltünk párat a kínálatból. Mutatjuk, milyenek az új LIDL édességek.
A Lidl akciós édesség kínálatát átböngészve azonnal feltűnt, rengeteg a különleges és összetett ízvilágú termék, gumicukor-fronton pedig különösen széles a kínálat, ezért merész vállalkozás lett volna egyszerre mindet megkóstolni, meg azért cukormérgezést sem akartunk okozni senkinek. Mindazonáltal feltérképeztük, mit kínál a Lidl TikTok-fronton.
Két kolléga: Vágréti Róbert tördelőszerkesztő és a jellemzően kolbászokra szakosodott Nyemcsok László újságíró vállalta a nemes feladatot, hogy élesben is kipróbálja a Lidl édességei közül azt az ötöt, amit kiválasztottunk.
Hogy véletlenül se maradjunk le semmiről, már korán reggel ott nyomultunk az egyik csabai Lidl-ben, frissességünket jelzi, hogy az önkiszolgáló kassza nem tudta beolvasni mindegyik vonalkódját, de aztán kaptunk segítséget, így a nagy ízkísérlet elől elhárult minden akadály.
Az alábbi termékeket vásároltuk meg az üzletben:
- Sour Patch Kids - 999 forint,
- Black Unicorn - 1999 forint,
- Labuchoc - 1499 forint,
- Nerds - 599 forint
- Warheads - 899 forint.
Milyen íz dominál a Lidl édességeinél?
A kollégák között néhány dologban nagy volt az egyetértés. Kiemelték, annak ellenére, hogy édességekről van szó, rengeteg a savanyú íz. Tesztelőink szerint az aprószemű Nerds cukorka íze hasonló a Warheads nyalókához, annyi különbséggel, hogy előbbit rágni kell, utóbbit meg szopogatni. A sárga dobozos Sour Patch cukorkából a zöld és a narancs színűt kóstolták meg. Néhány rágás után kijelentették, nagyon savanyú, de a cukorbevonat tompít az ízén. Kollégánk szerint gyerekkorábban már evett hasonlót.
Melyik Lidl-édesség volt a legjobb?
Abban nem volt vita, hogy melyik termék kerüljön a képzeletbeli ranglista legvégére. Mindketten a Warheads névre keresztelt nyalókát sorolták leghátra. Kollégánk hozzátette, ő a régi vásári nyalókához szokott, neki a Warheads túl savanyú nyalókának. A legfinomabb édesség esetében már volt egy kis eltérés. Egyik tesztalanyunknak a franciadrazsés, nyúlós Black Unicorn, míg a másiknak a Labuchoc ízlett a legjobban.
Azért összességében elmondható, hogy kellemesek voltak a tapasztalataink, de döntse el mindenki maga, mennyire sikerült jól a LIDL új akciója.
Kedvenc gyerekkori édességükről is kérdeztük olvasóinkat korábban
Nemrég feltettük olvasóinknak a kérdést, hogy mi volt a kedvenc gyerekkori édességük. A téma azonnal beindította a kommentelőket, rövid idő alatt száznál is több hozzászólás érkezett. A legnépszerűbbek között toronymagasan vezetett a Nebuló és a Zizi. Ezek a színes cukorkák sokak gyerekkorát meghatározták. Nem véletlen, hogy máig mosolyt csalnak az arcokra.
