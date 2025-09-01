szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

26°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ízteszt

28 perce

Nincs fék a Lidl-nél: belekóstoltunk a TikTok trendekbe, itt a Beol nagy ízkísérlete – videóval

Címkék#beol videó#LIDL#cukorka#termék#gumicukor

Szeptember elsejétől kóstolj bele a TiKTok trendekbe – szól a felhívás a Lidl akciós újságjában. Azonnal kaptunk az alkalmon, és nyomban le is teszteltünk párat a kínálatból. Mutatjuk, milyenek az új LIDL édességek.

Bátori Attila

A Lidl akciós édesség kínálatát átböngészve azonnal feltűnt, rengeteg a különleges és összetett ízvilágú termék, gumicukor-fronton pedig különösen széles a kínálat, ezért merész vállalkozás lett volna egyszerre mindet megkóstolni,  meg azért cukormérgezést sem akartunk okozni senkinek. Mindazonáltal feltérképeztük, mit kínál a Lidl TikTok-fronton.

Megkóstoltuk a TikTok trendeket a LIDL segítségével
Leteszteltük a legújabb LIDL édességeket. Fotó: Dinya Magdolna

Két kolléga: Vágréti Róbert tördelőszerkesztő és a jellemzően kolbászokra szakosodott Nyemcsok László újságíró vállalta a nemes feladatot, hogy élesben is kipróbálja a Lidl édességei közül azt az ötöt, amit kiválasztottunk.

Kétféle íz található a Nerds dobozában. Fotó: Dinya Magdolna

Hogy véletlenül se maradjunk le semmiről, már korán reggel ott nyomultunk az egyik csabai Lidl-ben, frissességünket jelzi, hogy az önkiszolgáló kassza nem tudta beolvasni mindegyik vonalkódját, de aztán kaptunk segítséget, így a nagy ízkísérlet elől elhárult minden akadály.

Az alábbi termékeket vásároltuk meg az üzletben:

  • Sour Patch Kids - 999 forint, 
  • Black Unicorn - 1999 forint,
  • Labuchoc - 1499 forint, 
  • Nerds - 599 forint
  • Warheads - 899 forint.
A Warheads nyalóka belseje rágógumit rejt. Fotó: Dinya Magdolna

Milyen íz dominál a Lidl édességeinél?

A kollégák között néhány dologban nagy volt az egyetértés. Kiemelték, annak ellenére, hogy édességekről van szó, rengeteg a savanyú íz. Tesztelőink szerint az aprószemű Nerds cukorka íze hasonló a Warheads nyalókához, annyi különbséggel, hogy előbbit rágni kell, utóbbit meg szopogatni. A sárga dobozos Sour Patch cukorkából a zöld és a narancs színűt kóstolták meg. Néhány rágás után kijelentették, nagyon savanyú, de a cukorbevonat tompít az ízén. Kollégánk szerint gyerekkorábban már evett hasonlót.

A sárga doboz cukorbevonatos apró cukorkákat rejt. Fotó: Dinya Magdolna

Melyik Lidl-édesség volt a legjobb?

Abban nem volt vita, hogy melyik termék kerüljön a képzeletbeli ranglista legvégére. Mindketten a Warheads névre keresztelt nyalókát sorolták leghátra. Kollégánk hozzátette, ő a régi vásári nyalókához szokott, neki a Warheads túl savanyú nyalókának. A legfinomabb édesség esetében már volt egy kis eltérés. Egyik tesztalanyunknak a franciadrazsés, nyúlós Black Unicorn, míg a másiknak a Labuchoc ízlett a legjobban. 

A Labuchoc elnyerte a tetszését Vágréti Robinak és Nyemcsok Lacinak is. Fotó: Dinya Magdolna

Azért összességében elmondható, hogy kellemesek voltak a tapasztalataink, de döntse el mindenki maga, mennyire sikerült jól a LIDL új akciója

Kedvenc gyerekkori édességükről is kérdeztük olvasóinkat korábban

Nemrég feltettük olvasóinknak a kérdést, hogy mi volt a kedvenc gyerekkori édességük. A téma azonnal beindította a kommentelőket, rövid idő alatt száznál is több hozzászólás érkezett. A legnépszerűbbek között toronymagasan vezetett a Nebuló és a Zizi. Ezek a színes cukorkák sokak gyerekkorát meghatározták. Nem véletlen, hogy máig mosolyt csalnak az arcokra.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu