Nincs fék a Lidl-nél: belekóstoltunk a TikTok trendekbe, itt a Beol nagy ízkísérlete – videóval

A Lidl akciós édesség kínálatát átböngészve azonnal feltűnt, rengeteg a különleges és összetett ízvilágú termék, gumicukor-fronton pedig különösen széles a kínálat, ezért merész vállalkozás lett volna egyszerre mindet megkóstolni, meg azért cukormérgezést sem akartunk okozni senkinek. Mindazonáltal feltérképeztük, mit kínál a Lidl TikTok-fronton.

Leteszteltük a legújabb LIDL édességeket. Fotó: Dinya Magdolna

Két kolléga: Vágréti Róbert tördelőszerkesztő és a jellemzően kolbászokra szakosodott Nyemcsok László újságíró vállalta a nemes feladatot, hogy élesben is kipróbálja a Lidl édességei közül azt az ötöt, amit kiválasztottunk.

Kétféle íz található a Nerds dobozában. Fotó: Dinya Magdolna

Hogy véletlenül se maradjunk le semmiről, már korán reggel ott nyomultunk az egyik csabai Lidl-ben, frissességünket jelzi, hogy az önkiszolgáló kassza nem tudta beolvasni mindegyik vonalkódját, de aztán kaptunk segítséget, így a nagy ízkísérlet elől elhárult minden akadály.

Az alábbi termékeket vásároltuk meg az üzletben:

Sour Patch Kids - 999 forint,

Black Unicorn - 1999 forint,

Labuchoc - 1499 forint,

Nerds - 599 forint

Warheads - 899 forint.

A Warheads nyalóka belseje rágógumit rejt. Fotó: Dinya Magdolna

Milyen íz dominál a Lidl édességeinél?

A kollégák között néhány dologban nagy volt az egyetértés. Kiemelték, annak ellenére, hogy édességekről van szó, rengeteg a savanyú íz. Tesztelőink szerint az aprószemű Nerds cukorka íze hasonló a Warheads nyalókához, annyi különbséggel, hogy előbbit rágni kell, utóbbit meg szopogatni. A sárga dobozos Sour Patch cukorkából a zöld és a narancs színűt kóstolták meg. Néhány rágás után kijelentették, nagyon savanyú, de a cukorbevonat tompít az ízén. Kollégánk szerint gyerekkorábban már evett hasonlót.

A sárga doboz cukorbevonatos apró cukorkákat rejt. Fotó: Dinya Magdolna

Melyik Lidl-édesség volt a legjobb?

Abban nem volt vita, hogy melyik termék kerüljön a képzeletbeli ranglista legvégére. Mindketten a Warheads névre keresztelt nyalókát sorolták leghátra. Kollégánk hozzátette, ő a régi vásári nyalókához szokott, neki a Warheads túl savanyú nyalókának. A legfinomabb édesség esetében már volt egy kis eltérés. Egyik tesztalanyunknak a franciadrazsés, nyúlós Black Unicorn, míg a másiknak a Labuchoc ízlett a legjobban.