Lézengő Ifjúság Kulturális Eseménye

1 órája

Lájkvadászattal indították a tanévet a békéscsabai középiskolások - galériával

Lájkvadászattal indították a tanévet a békéscsabai középiskolások. A Csabagyöngye Kulturális Központnál, hétfőn rendezte meg a Békéscsabai Diákönkormányzat a Lézengő Ifjúság Kulturális Eseményét, a LIKE-ot. A fesztiválon bemutatkoztak azok a csapatok is, amelyek indulnak a 33. Csabai Garabonciás Napokon a diákpolgármesteri címért.

Licska Balázs

A Lézengő Ifjúság Kulturális Eseményével, a LIKE-kal az volt a cél, hogy egy lendületes, a diákokat megmozgató eseménnyel, vagyis jókedvűen és barátok között indítsák a tanévet – mondta Gécs Vanda Kata, a Békéscsabai Diákönkormányzat elnöke.

Lájkvadászat: megnéztük a Lézengő Ifjúság Kulturális Eseményét
A Lézengő Ifjúság Kulturális Eseményével, a LIKE fesztivállal indították a tanévet a békéscsabai középiskolások. Fotó: Dinya Magdolna

Kipakoltak a Lézengő Ifjúság Kulturális Eseményére, a LIKE-ra

Hozzátette, hogy a Csabagyöngye Kulturális Központnál tíz középiskola pakolt ki és hozott programokat – a Gészi, a Belvár, a Vízmű, a Trefort, a Keri, a Szegya, a Közgé, az Andrássy, az evangélikus és a szlovák –, valamint megjelent egy-egy sátorral

Lézengő Ifjúság Kulturális Esemény

Fotók: Dinya Magdolna

Felkészültek a stábok a 33. Csabai Garaboncáis Napokra is

Immár hagyomány, hogy a fesztivál keretében bemutatkoztak a stábok is, amelyek a 33. Csabai Garabonciás Napok keretében ringbe szállnak a diákpolgármesteri címért. Emellett lájkvadászattal várták a diákokat – ha a kitelepülőknél programokon vettek részt vagy kérdésekre válaszoltak, lájkokat kaptak, azokért cserébe pedig ajándékokat –, továbbá egy különleges helyismereti játékkal.

Most még volt lehetőség fesztiválozni, mielőtt tényleg beindul a tanév

Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy a Lézengő Ifjúság Kulturális Eseménye, a LIKE komoly múltra tekint vissza, hiszen 14. alkalommal szervezték meg. Jó ötletnek mondta, hogy szeptember 1-jére tették, hiszen ez egy olyan időpont, ami a nyár vége, a tanévkezdés miatt megrázó lehet a fiatalok számra, de most van még lehetőség a tanulás előtt fesztiválozni.

A diákpolgármester szerint pezseg a diákélet Békéscsabán

Lukoviczki Máté, Békéscsaba diákpolgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a városban pezseg a diákélet, hiszen nemrég egy fesztivállal zárták le az elmúlt tanévet, most a LIKE révén kezdhették a következő tanévet, és alig egy hónap múlva pedig jön a 33. Csabai Garabonciás Napok

 

 

 

