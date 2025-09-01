1 órája
Lájkvadászattal indították a tanévet a békéscsabai középiskolások - galériával
Lájkvadászattal indították a tanévet a békéscsabai középiskolások. A Csabagyöngye Kulturális Központnál, hétfőn rendezte meg a Békéscsabai Diákönkormányzat a Lézengő Ifjúság Kulturális Eseményét, a LIKE-ot. A fesztiválon bemutatkoztak azok a csapatok is, amelyek indulnak a 33. Csabai Garabonciás Napokon a diákpolgármesteri címért.
A Lézengő Ifjúság Kulturális Eseményével, a LIKE-kal az volt a cél, hogy egy lendületes, a diákokat megmozgató eseménnyel, vagyis jókedvűen és barátok között indítsák a tanévet – mondta Gécs Vanda Kata, a Békéscsabai Diákönkormányzat elnöke.
Kipakoltak a Lézengő Ifjúság Kulturális Eseményére, a LIKE-ra
Hozzátette, hogy a Csabagyöngye Kulturális Központnál tíz középiskola pakolt ki és hozott programokat – a Gészi, a Belvár, a Vízmű, a Trefort, a Keri, a Szegya, a Közgé, az Andrássy, az evangélikus és a szlovák –, valamint megjelent egy-egy sátorral az Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért és a Gál Ferenc Egyetem is a Békéscsabai Diákönkormányzat mellett.
Felkészültek a stábok a 33. Csabai Garaboncáis Napokra is
Immár hagyomány, hogy a fesztivál keretében bemutatkoztak a stábok is, amelyek a 33. Csabai Garabonciás Napok keretében ringbe szállnak a diákpolgármesteri címért. Emellett lájkvadászattal várták a diákokat – ha a kitelepülőknél programokon vettek részt vagy kérdésekre válaszoltak, lájkokat kaptak, azokért cserébe pedig ajándékokat –, továbbá egy különleges helyismereti játékkal.
Most még volt lehetőség fesztiválozni, mielőtt tényleg beindul a tanév
Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy a Lézengő Ifjúság Kulturális Eseménye, a LIKE komoly múltra tekint vissza, hiszen 14. alkalommal szervezték meg. Jó ötletnek mondta, hogy szeptember 1-jére tették, hiszen ez egy olyan időpont, ami a nyár vége, a tanévkezdés miatt megrázó lehet a fiatalok számra, de most van még lehetőség a tanulás előtt fesztiválozni.
A diákpolgármester szerint pezseg a diákélet Békéscsabán
Lukoviczki Máté, Békéscsaba diákpolgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a városban pezseg a diákélet, hiszen nemrég egy fesztivállal zárták le az elmúlt tanévet, most a LIKE révén kezdhették a következő tanévet, és alig egy hónap múlva pedig jön a 33. Csabai Garabonciás Napok.
