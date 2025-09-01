Lájkvadászattal indították a tanévet a békéscsabai középiskolások - galériával, videóval

Felkészültek a stábok a 33. Csabai Garaboncáis Napokra is

Immár hagyomány, hogy a fesztivál keretében bemutatkoztak a stábok is, amelyek a 33. Csabai Garabonciás Napok keretében ringbe szállnak a diákpolgármesteri címért. Emellett lájkvadászattal várták a diákokat – ha a kitelepülőknél programokon vettek részt vagy kérdésekre válaszoltak, lájkokat kaptak, azokért cserébe pedig ajándékokat –, továbbá egy különleges helyismereti játékkal.

Most még volt lehetőség fesztiválozni, mielőtt tényleg beindul a tanév

Varga Tamás alpolgármester elmondta, hogy a Lézengő Ifjúság Kulturális Eseménye, a LIKE komoly múltra tekint vissza, hiszen 14. alkalommal szervezték meg. Jó ötletnek mondta, hogy szeptember 1-jére tették, hiszen ez egy olyan időpont, ami a nyár vége, a tanévkezdés miatt megrázó lehet a fiatalok számra, de most van még lehetőség a tanulás előtt fesztiválozni.

A diákpolgármester szerint pezseg a diákélet Békéscsabán

Lukoviczki Máté, Békéscsaba diákpolgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a városban pezseg a diákélet, hiszen nemrég egy fesztivállal zárták le az elmúlt tanévet, most a LIKE révén kezdhették a következő tanévet, és alig egy hónap múlva pedig jön a 33. Csabai Garabonciás Napok.