Összefogás

1 órája

Sikeres összefogás: Bogi, a négyéves leukémiás kislány új otthonába térhetett haza

Bogi#mezőhegyesi#Kubik Lászó#leukémia kislány

Boglárka 4 éves, de már annyi küzdelmet, a gyógyulásért vívott csatát megharcolt, ami egy erős felnőttet is megviselne. A leukémia megviselte a kislány szervezetét, a szegedi kezelések után nyugodt légkörre, steril szobára van szüksége. Ebben a városban az önkormányzat, édesapák és támogatók segítségével elkészült szerény hajlékuk, szombaton beköltözött anya és lánya.

Csete Ilona

Mindössze 4 éves a kislány. 2024 novemberében diagnosztizálták nála a súlyos betegséget: leukémia. Édesanyja se egészséges, műtétre vár. Kevéske pénzüket felemészti a kezelésekre utazás, a bizonytalanság. Eddigi hódmezővásárhelyi otthonukból menniük kellett, az anyuka mezőhegyesi testvére, Kubik László tett közzé egy felhívást, abban leírta, milyen szorult helyzetbe kerültek. A segítők összefogásának a  végeredmény pedig látványos.

Boglárkát leukémia miatt kezelik a kórházban
A leukémia ellen küzd a kislány, a kis hercegnő, Boglárka. Fotó: Facebook

A leukémia a kislány immunrendszerét legyengítette

Boglárka, ide ebbe a kis lakásba tért haza a szegedi klinikáról.

Ezúton szeretnénk szívből kifejezni hálánkat és köszönetünket mindazoknak, akik áldozatos munkájukkal, támogatásukkal és segítségükkel mellettünk álltak a nehéz időszakban

 – írta a beteg kislány hozzátartozója, Kubik Lászó egy mezőhegyesi csoportban. „Külön köszönjük Kemény Lászlónak, Kemény Pistának, Kovács Istvánnak, Mezőhegyes önkormányzatának, hogy önzetlenül mellénk álltak, és mindenben segítettek. Köszönet illeti továbbá mindazokat – név szerint nem is tudnánk mindenkit felsorolni –, akik bármilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy támogatást, erőt és reményt kapjunk.”

Ilyen lett Boglárka összefogással felújított otthona. Fotó: Facebook

Összefogott Mezőhegyes, a támogatók

Külön hálával tartozunk mindazoknak, akik segítettek és mellettünk álltak és segítettek Boginak, a mi leukémiás hercegnőknek Az önök segítsége, szeretete és embersége felbecsülhetetlen. Az önök áldozatos munkája és jó szíve példát mutat mindannyiunk számára 

– fogalmazott a család nevében.

A gyógyulás útja még hosszas és fájdalmakkal teli

A leukémiás kislány kemoterápiás kezelésének vége, de a gyógyulás útja még hosszadalmas és fájdalmakkal teli. Mostantól Mezőhegyesen él anya és lánya, onnan járnak 4 naponta Szegedre, vissza kontrollra, a kórházi beavatkozásokra. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az édesanya is egy műtét előtt áll.

 

 

