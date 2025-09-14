1 órája
Sikeres összefogás: Bogi, a négyéves leukémiás kislány új otthonába térhetett haza
Boglárka 4 éves, de már annyi küzdelmet, a gyógyulásért vívott csatát megharcolt, ami egy erős felnőttet is megviselne. A leukémia megviselte a kislány szervezetét, a szegedi kezelések után nyugodt légkörre, steril szobára van szüksége. Ebben a városban az önkormányzat, édesapák és támogatók segítségével elkészült szerény hajlékuk, szombaton beköltözött anya és lánya.
Mindössze 4 éves a kislány. 2024 novemberében diagnosztizálták nála a súlyos betegséget: leukémia. Édesanyja se egészséges, műtétre vár. Kevéske pénzüket felemészti a kezelésekre utazás, a bizonytalanság. Eddigi hódmezővásárhelyi otthonukból menniük kellett, az anyuka mezőhegyesi testvére, Kubik László tett közzé egy felhívást, abban leírta, milyen szorult helyzetbe kerültek. A segítők összefogásának a végeredmény pedig látványos.
A leukémia a kislány immunrendszerét legyengítette
Boglárka, ide ebbe a kis lakásba tért haza a szegedi klinikáról.
Ezúton szeretnénk szívből kifejezni hálánkat és köszönetünket mindazoknak, akik áldozatos munkájukkal, támogatásukkal és segítségükkel mellettünk álltak a nehéz időszakban
– írta a beteg kislány hozzátartozója, Kubik Lászó egy mezőhegyesi csoportban. „Külön köszönjük Kemény Lászlónak, Kemény Pistának, Kovács Istvánnak, Mezőhegyes önkormányzatának, hogy önzetlenül mellénk álltak, és mindenben segítettek. Köszönet illeti továbbá mindazokat – név szerint nem is tudnánk mindenkit felsorolni –, akik bármilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy támogatást, erőt és reményt kapjunk.”
Összefogott Mezőhegyes, a támogatók
Külön hálával tartozunk mindazoknak, akik segítettek és mellettünk álltak és segítettek Boginak, a mi leukémiás hercegnőknek Az önök segítsége, szeretete és embersége felbecsülhetetlen. Az önök áldozatos munkája és jó szíve példát mutat mindannyiunk számára
– fogalmazott a család nevében.
A gyógyulás útja még hosszas és fájdalmakkal teli
A leukémiás kislány kemoterápiás kezelésének vége, de a gyógyulás útja még hosszadalmas és fájdalmakkal teli. Mostantól Mezőhegyesen él anya és lánya, onnan járnak 4 naponta Szegedre, vissza kontrollra, a kórházi beavatkozásokra. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az édesanya is egy műtét előtt áll.
