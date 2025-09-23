2 órája
Konferenciával ünnepelték a jubiláló kertbarát kört - galériával
Egy rendezvénysorozatot hívtak életre a békéscsabai intézményben annak apropóján, hogy 30 éves lett a kertbarát kör. A sorozat szombaton egy konferenciával zárult a Lencsési Közösségi Házban.
Kereken 30 éve jött létre a kertbarát kör, amely a Lencsési Közösségi Ház berkein belül működik – ismertette Takács Péter, a Lencsési Közösségi Ház vezetője.
Konferenciának adott otthont a Lencsési Közösségi Ház
Ennek alkalmából szerveztek szombaton egy konferenciát, amelyen az ünneplő közösséget
- Varga Anna, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója
- és dr. Rákóczi Attila, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója
köszöntötte. Nagy sikert aratott az a két szakmai előadás, amelyeket
- Sipos József, azaz Sipos gazda
- és Szelekovszky László
tartott.
Konferenciával ünnepelték a jubiláló kertbarát körtFotók: Lencsési Közösségi Ház Facebook-oldala
A kertbarát kör elmúlt 30 évét is értékelték
A saját termékekből összeállított kiállítást Erdei Lajos, a kertbarát kör elnöke nyitotta meg, míg Takács Péter, a Lencsési Közösségi Ház vezetője értékelte az elmúlt 30 évet – ismertették a közösségi ház Facebook-oldalán.
