Lencsési Közösségi Ház

2 órája

Konferenciával ünnepelték a jubiláló kertbarát kört - galériával

Egy rendezvénysorozatot hívtak életre a békéscsabai intézményben annak apropóján, hogy 30 éves lett a kertbarát kör. A sorozat szombaton egy konferenciával zárult a Lencsési Közösségi Házban.

Licska Balázs

Kereken 30 éve jött létre a kertbarát kör, amely a Lencsési Közösségi Ház berkein belül működik – ismertette Takács Péter, a Lencsési Közösségi Ház vezetője.

A Lencsési Közösségi Ház kertbarát köre 30 éves lett.
A Lencsési Közösségi Ház berkein belül működő kertbarát kör 30 éves lett. Fotó: Lencsési Közösségi Ház Facebook-oldala

Konferenciának adott otthont a Lencsési Közösségi Ház

Ennek alkalmából szerveztek szombaton egy konferenciát, amelyen az ünneplő közösséget

  • Varga Anna, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója
  • és dr. Rákóczi Attila, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója

köszöntötte. Nagy sikert aratott az a két szakmai előadás, amelyeket

  • Sipos József, azaz Sipos gazda
  • és Szelekovszky László

tartott.

Konferenciával ünnepelték a jubiláló kertbarát kört

Fotók: Lencsési Közösségi Ház Facebook-oldala

 

A kertbarát kör elmúlt 30 évét is értékelték

A saját termékekből összeállított kiállítást Erdei Lajos, a kertbarát kör elnöke nyitotta meg, míg Takács Péter, a Lencsési Közösségi Ház vezetője értékelte az elmúlt 30 évet – ismertették a közösségi ház Facebook-oldalán.

