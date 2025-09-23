Konferenciával ünnepelték a jubiláló kertbarát kört - galériával

Kereken 30 éve jött létre a kertbarát kör, amely a Lencsési Közösségi Ház berkein belül működik – ismertette Takács Péter, a Lencsési Közösségi Ház vezetője.

A Lencsési Közösségi Ház berkein belül működő kertbarát kör 30 éves lett. Fotó: Lencsési Közösségi Ház Facebook-oldala

Konferenciának adott otthont a Lencsési Közösségi Ház

Ennek alkalmából szerveztek szombaton egy konferenciát, amelyen az ünneplő közösséget

Varga Anna, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója

és dr. Rákóczi Attila, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója

köszöntötte. Nagy sikert aratott az a két szakmai előadás, amelyeket

Sipos József, azaz Sipos gazda

és Szelekovszky László

tartott.