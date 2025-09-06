szeptember 6., szombat

Lencsési

30 perce

Pörgött a szerencsekerék, nyertek a családok a családi nappal – galériával

Megtelt kisgyermekes családokkal szombaton délután a békéscsabai Szabó Pál tér. Ott rendezték meg harmadik alkalommal a Lencsési családi napot.

Licska Balázs

Forgott a szerencsekerék apró ajándékokért cserébe, közben ment az ugrálóvár, zajlott a csillámtetoválás és az arcfestés, ételeket kóstoltattak, helyi termelők kínálták portékáikat, veterán járgányok gurultak be, egymást váltották a produkciók a színpadon – így telt szombaton a Szabó Pál téren a Lencsési családi nap, amelyet harmadik alkalommal szervezett meg a Csabai Jövőért Egyesület.

Hagyományt teremtettek a Lencsési családi nappal
Harmadik alkalommal rendezték meg a Lencsési családi napot a Szabó Pál téren. Fotó: Lehoczky Péter

Hagyományt teremtettek a Lencsési családi nappal

Alföldi Károly, az egyesület elnöke elmondta, hogy amikor először szervezték meg a Lencsési családi napot, jelezték, hogy szeretnének hagyományt teremteni a közösséget építő rendezvénnyel, ami sikerült is. Most újdonságok is szerepeltek a programmal azzal, hogy helyi termelők kínálták portékáikat, illetve azzal, hogy jótékonysági kerékpáros túrát is életre hívtak. Mintegy kétszázan tekertek a Lencsésiről a Wenckheim turista- és kerékpárúton keresztül Szabadkígyósig, majd vissza.

Jótékonyági kerékpáros túrával segítették az általános iskola gyermekeit

– A Tekerj és segíts! kerékpáros túra is illik a kormányhivatal által szervezett jótékonysági akciók közé, mint a Főzz és segíts! vagy a Fuss és segíts! – tette hozzá a rendezvény fővédnöke, dr. Takács Árpád főispán, hangsúlyozva, hogy a kerékpáros túrán befolyt összeggel a Lencsési Általános Iskola Gyermekeikért Alapítványt segítik. Úgy véli, hogy a biciklis túra révén népszerűsítették a sportot, a közlekedésnek ezt az ágát. 

A rendezvény fővédnöke dr. Takács Árpád főispán volt. Fotó: Lehoczky Péter

Jó itt élni, Békéscsabán is vannak lehetőségek

– A Lencsésin rengeteg család él, arányaiban Békéscsaba ezen városrészében él a legtöbb gyermek. Sok a zöldterület, jó a levegő, a családok pedig szeretnek együtt lenni, egy közösséghez tartozni – folytatta. Szerinte a Lencsési családi nap is egy olyan program, ahol találkozhatnak a családok, és ez is megerősíti őket abban, hogy jó itt élni, Békéscsabán is vannak lehetőségek.

Családi nap a Lencsésin

Fotók: Lehoczky Péter

 

