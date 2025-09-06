szeptember 6., szombat

Elszaporodtak a rágcsálók a lakótelepen: lépni kell, hogy ne legyen nagyobb baj

Fokozott figyelmet és együttműködést kért az önkormányzati képviselő. Súlyos probléma lépett fel ugyanis az elszaporodott rágcsálók miatt a békéscsabai Lencsési lakótelepen.

Licska Balázs

A Lencsési út 61. szám alól érkezett bejelentés – kezdte a közösségi portálon közzétett bejegyzését Dinya Gábor békéscsabai önkormányzati képviselő. Jelezték ki, hogy az elmúlt időszakban feltűnően megszaporodtak a rágcsálók a környéken. Kiemelte: ez nemcsak kellemetlenséget, hanem közegészségügyi kockázatot is jelenthet, hiszen a rágcsálók élelmiszert szennyezhetnek, kárt tehetnek a vezetékekben, a szigetelésben, sőt a ház szerkezetében is.

A lencsésin sok a rágcsáló
Súlyos probléma merült fel a Lencsési lakótelepen, elszaporodtak az egyik lépcsőháznál a rágcsálók.  Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Ezt kérte az önkormányzati képviselő a Lencsési lakótelepen élőktől

Pontokba is szedte, hogy mit kér a Lencsési lakótelepen élőktől.

  • Egyrészt azt, hogy figyeljék a közvetlen környezetüket. Haladéktalanul jelezzék, ha rágcsáló nyomait tapasztalják a pincében, a lépcsőházban, a tárolókban vagy a környező zöldterületen. Egyértelmű jel lehet, ha a kukatárolók környékén feltűnően több a kifordított szemét, esetleg a fedél megrágott.
  • Másrészt azt, hogy ügyeljenek a hulladék tárolására. Mindig jól zárják le a kukákat, ne hagyjanak a konténerek mellett zsákokat, ételmaradékot. A rágcsálók elsősorban a könnyen hozzáférhető élelmiszerforrás miatt jelennek meg.
  • Harmadrészt azt, hogy ne etessék a madarakat, macskákat a földön. A kihelyezett mag, kenyérmaradék ugyanis a galambokon túl a patkányokat és egereket is vonzza. 
  • Negyedrészt azt, hogy vizsgálják át a tárolókat, pincéket, garázsokat. A felesleges lom, a ritkán használt dobozok, zsákok jó búvóhelyet biztosítanak a rágcsálóknak. Érdemes ezekből a helységekből a felesleget eltávolítani, illetve rendszeresen szellőztetni.
  • Ötödrészt pedig azt, hogy ha kárt észlelnek – megrágott vezetéket látnak, falból kaparást hallanak –, akkor azt rögtön jelezzék a közös képviselőnek vagy neki, hogy minél előbb megtehessék a szükséges lépéseket.

Ha kell, akkor szervezett rágcsálóirtást rendelnek

Dinya Gábor önkormányzati képviselő  bejegyzésében hangsúlyozta: azért fontos összesíteni a bejelentéseket, mert akkor pontos képet kaphatnak arról, hogy elszigetelt jelenségről van szó vagy szélesebb körű problémáról. Ha kell, akkor szervezett rágcsálóirtást rendelnek.

 

 

