Ezt néztétek ezen a héten - videóval

Békés vármegye egészen más jövő előtt áll most, mint egy-két évvel ezelőtt – fogalmazott lapunknak adott interjújában Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfővel folytatott beszélgetésben sorra vettük a térségi beruházásokat. Kitértünk a Békéscsaba-Lőkösháza vasúti fejlesztésre, a szingapúri Vulcan Shield Global békéscsabai gigaberuházására, de azt is megkérdeztük Orbán Viktortól, szokott-e csabai kolbászt enni.

Közel száz, a második világháborúban elesett magyar katona földi maradványait találták meg Békéscsabán a Tabáni evangélikus temetőben. A hadisírok feltárását követően a maradványokat megvizsgálják, illetve azonosítják őket, majd várhatóan tavasszal kerülhetnek vissza végső nyughelyükre.

Sokan meglepődtek, amikor szerdán reggel rendőrök jelentek meg a város egyik legforgalmasabb kereszteződésében. A rendőri irányítás miatt a közlekedők részéről több hétig fokozott figyelemre lesz szükség.

Gyulai olvasónk jelezte,hogy egy különleges bogárral találkozott otthonában. Ilyen esetekben, mielőtt bármit tennénk, érdemes tájékozódni, mert míg néhány kártevőt vegyszeresen is lehet irtani, addig egy védett állatnak – amilyen például az imádkozó sáska – természetvédelmi értéke van.

Nem Önök jöttek miattunk, hanem mi jöttünk Önök miatt – kezdte Lőkösházán elmondott beszédét Orbán Viktor miniszterelnök. Kiemelte, 105 éve leválasztották Magyarországot, köztük Békés vármegyét a Kárpátok lábáig tartó térségtől, és ezzel megfosztották attól a természetes vérkeringéstől, ami élettel töltötte meg az itteni világot.

Az Európai Mobilitási Hét zárónapján a Szent István térre várták az érdeklődőket. A hétfői autómentes nap Békéscsaba főterén számos interaktív programot kínált az érdeklődők számára.