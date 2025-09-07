Ezt néztétek ezen a héten - videóval

Egy errefelé ritkán látott vasmadár tűnt fel az égbolton. A szárnyas egy vadászgép volt, és Kondoroson kapta lencsevégre egyik olvasónk.

Majdnem olyan, mint Hollywood. Romantikus, filmbe illő, miközben eszünkbe is juttatja a nem hétköznapi látvány a Top Gun című filmet, ahol Tom Cruise és pilótatársai F-14A Tomcat vadászgéppel repültek és egy elfogási művelet során két ellenséges (fiktív) MiG-28-assal kerültek légi csatába. Mi csak Dél-Békés egyik városáig jutottunk, ott is egy MiG-21-es vadászgép és gazdája várt bennünket egy kalandos, álomszerű, szenvedélyesen elmesélt sztorival.

A szilvalekvárfőzés legszebb és legízesebb tradícióit elevenítették fel Gyulán, a Németvároson, a Máris-házban. A kiváló szilvalekvár hagyományosan, cukor nélkül a klasszikus rézüstben készült a remek hangulatú programon.

Hatvanegy főzőcsapat, sok száz ember, 750 kiló paprika, paradicsom és hagyma, kiváló lecsók, új rekordok, neves fellépők. Kilencedik alkalommal rendezték meg a Családi Pikniket szombaton Gyulán, a Wesselényi-tónál.

Időutazás, de látványos képzeletbeli földrajzi utazás is várja az érdeklődőket egész szombaton a Gyulán található M44 Truck Centerben. A Veterán Járműves Családi Napon a Volgától a Mercedesen át az egyedi építésű Ferrariig különleges autók tucatjait tekinthetik meg az érdeklődők, miközben folyamatos programok is szolgálják a kikapcsolódást.