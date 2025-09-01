Új-KRESZ: kiderült a dátum, mikor készül el a szabályozás és az is, mikor léphet életbe

Lázár János konzultációján kitért a KRESZ megújítására is. Elmondta, 2025 december végéig egy új konzultációt indítanak, lényegében nemzeti konzultáció lesz. Jövő januárban kell jogszabályt alkotni róla, mely majd később életbe léphet. Jelezte, hogy az összes szabály újragondolják, a munkát Kerékgyártó államtitkár viszi három éve, és ő is fogja bevezetni.

Lázár János konzultációján kitért a KRESZ megújítására is. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Szeretném a kormányzati ciklust úgy zárni, hogy a KRESZ megújuljon, nagy viták vannak – ismerte el a szaktárca vezetője.

A Lázár János vezette minisztérium áprilisban részletezte a várható változásokat

A KRESZ küszöbön álló megújításáról áprilisban jelentek meg bővebb információk, a részletekről hírportálunk is beszámolt.

Eszerint például a sebességhatár bizonyos autópálya-szakaszokon a jelenlegi 130 kilométer/óráról 140-re, míg az autóutakon 110-ről 120-ra emelkedhet. Ugyanakkor kötelező lesz autópályán legalább 2 másodperces, autóutakon pedig egy másodperces követési távolságot tartani. Ezzel szemben a lakóövezetekben és a városközpontokban, valamint oktatási-nevelési intézmények környékén, tehát az óvodáknál és az iskoláknál további korlátozások várhatók, a gyalogosok és a kerékpárosok védelme érdekében 30 kilométer/órás zónákat alakítanának ki.