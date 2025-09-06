szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

30°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Békéscsabai piac

40 perce

Most is nagy sikert aratott a látványfőzés, sorban álltak a kóstolóért

Címkék#látványfőzés#Szeretlek Békéscsaba Egyesület#békéscsabai piac#alapanyag#főzés#Frankó Attila

Újra fakanalat ragadott szombaton a békéscsabai piacon Frankó Attila, a Szeretlek Békéscsaba Egyesület elnöke. A látványfőzés ezúttal is óriási sikert aratott.

Licska Balázs

A Szeretlek Békéscsaba Egyesület elnöke ismét csikós ruhában ragadott fakanalat: a mostani látványfőzésen káposztás tésztát, mellé zöldséglevest kínált.

látványfőzés: sokan voltak kíváncsiak
Ismét nagy sikert aratott a látványfőzés a békéscsabai piacon. Forrás: Szeretlek Békéscsaba Egyesület

Minden beszerezhető a békéscsabai piacon

A szombati látványfőzésre most is sokan volt kíváncsiak, sokat éltek a kóstoló lehetőségével. Többen kérdezték, hogy honnan szerezte be az alapanyagokat, és hangsúlyozta, hogy a békéscsabai piacon minden hozzávaló beszerezhető frissen, kiváló minőségben, a tésztától a zöldségekig.

Nagy sikert aratott a látványfőzés

Frankó Attila köszöntetet mondott a városvezetésnek, hogy lehetőséget adott a látványfőzésre, bízik benne, hogy a sikeres akciónak lesz folytatása.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu