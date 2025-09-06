40 perce
Most is nagy sikert aratott a látványfőzés, sorban álltak a kóstolóért
Újra fakanalat ragadott szombaton a békéscsabai piacon Frankó Attila, a Szeretlek Békéscsaba Egyesület elnöke. A látványfőzés ezúttal is óriási sikert aratott.
A Szeretlek Békéscsaba Egyesület elnöke ismét csikós ruhában ragadott fakanalat: a mostani látványfőzésen káposztás tésztát, mellé zöldséglevest kínált.
Minden beszerezhető a békéscsabai piacon
A szombati látványfőzésre most is sokan volt kíváncsiak, sokat éltek a kóstoló lehetőségével. Többen kérdezték, hogy honnan szerezte be az alapanyagokat, és hangsúlyozta, hogy a békéscsabai piacon minden hozzávaló beszerezhető frissen, kiváló minőségben, a tésztától a zöldségekig.
Nagy sikert aratott a látványfőzés
Frankó Attila köszöntetet mondott a városvezetésnek, hogy lehetőséget adott a látványfőzésre, bízik benne, hogy a sikeres akciónak lesz folytatása.
