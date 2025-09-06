Most is nagy sikert aratott a látványfőzés, sorban álltak a kóstolóért

A Szeretlek Békéscsaba Egyesület elnöke ismét csikós ruhában ragadott fakanalat: a mostani látványfőzésen káposztás tésztát, mellé zöldséglevest kínált.

Ismét nagy sikert aratott a látványfőzés a békéscsabai piacon. Forrás: Szeretlek Békéscsaba Egyesület

Minden beszerezhető a békéscsabai piacon

A szombati látványfőzésre most is sokan volt kíváncsiak, sokat éltek a kóstoló lehetőségével. Többen kérdezték, hogy honnan szerezte be az alapanyagokat, és hangsúlyozta, hogy a békéscsabai piacon minden hozzávaló beszerezhető frissen, kiváló minőségben, a tésztától a zöldségekig.

Nagy sikert aratott a látványfőzés

Frankó Attila köszöntetet mondott a városvezetésnek, hogy lehetőséget adott a látványfőzésre, bízik benne, hogy a sikeres akciónak lesz folytatása.