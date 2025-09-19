szeptember 19., péntek

Kiütés

1 órája

Jól megvert egy magyar videóst, most Békésbe készül Lakatos László

A humoristával, aki nemrég padlóra küldött egy ismert Youtubert, hamarosan Békésben is találkozhatnak.

Beol.hu
Jól megvert egy magyar videóst, most Békésbe készül Lakatos László

Most nem a szorítóba, hanem a színpadra lép Lakatos László

Forrás: Facebook

Lakatos László humorista a közelmúltban egy boxmeccsen KO-val megverte ellenfelét, az egyik ismert youtubert. Most Gyulára készül, ahol Szent család című önálló estjét adja elő. A 32 éves humorista saját családjának történetét és hétköznapjait meséli el ebben az előadásban.

 

 

