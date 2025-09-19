Kiütés
1 órája
Jól megvert egy magyar videóst, most Békésbe készül Lakatos László
A humoristával, aki nemrég padlóra küldött egy ismert Youtubert, hamarosan Békésben is találkozhatnak.
Most nem a szorítóba, hanem a színpadra lép Lakatos László
Forrás: Facebook
Lakatos László humorista a közelmúltban egy boxmeccsen KO-val megverte ellenfelét, az egyik ismert youtubert. Most Gyulára készül, ahol Szent család című önálló estjét adja elő. A 32 éves humorista saját családjának történetét és hétköznapjait meséli el ebben az előadásban.
