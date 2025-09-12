A Lidl nem akar lemaradni: csatlakoznak a legújabb őrülethez

Továbbra sem áldozott le a Labubu őrület, melyre a Lidl most lépett egy nagyot.

Nyerj egyedi Lidlös Labubu babát! Forrás: shutterstock

Találd ki a Labubu nevét, és nyerj!

A lidls Tisza cipő után azt hittük már nem jöhet újabb őrület, de a lidl ismét kitalált valamit.

A Labubu nevű plüssfigura meghódította a világot. A kis, szőrmók-szerű lény nagy fülekkel, hegyes fogakkal, valamint huncut, groteszk, mégis aranyos megjelenésével már a békési fiatalokat is levette a lábáról. Nemrégiben utánajártunk, hogy Békéscsabán hol lehet kapni a népszerű játékfigurát. Ha eredetit nem is, de replikákkal találkozhatunk, melyek tízezer forint alatti áron kaphatóak.

A Labubu őrület nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek körében is igen elterjedt. A plüssfigura több fajta szériában és színben kapható. A zsákbamacska figurák között igazi ritkaságokra is bukkanhatunk, amelyek értéke jóval meghaladhatja a gyakoribb darabokét. Emiatt egyes gyűjtők akár több tízezer, sőt százezer forintot is hajlandók kifizetni egy-egy különleges példányért.

#lidlmagyarorszag #nyeremenyjatek #labubu #szeretemalidlt ♬ eredeti hang - Lidl Magyarország @lidlhu NYEREMÉNYJÁTÉK!🥳🍀 Te is szeretnél egy egyedi Lidlös ruhával ellátott POP MART Labubu figurát? Nincs más dolgod, mint: ✅ Írd meg kommentben, hogy Te hogyan neveznéd el a Labubud. ✅Kövess minket TikTokon. 💙 A válaszadók között 3 db egyedi Lidlös ruhával ellátott POP MART Labubu figurát sorsolunk ki! 🎁 Jó hír🤩: Facebookon és Instagramon is kisorsolunk 3-3 Labubut, így ott is van lehetőséged játszani!🎉 A játék időtartama: 2025.09.12.-2025.09.18. 23:59 Sorsolás időpontja: 2025.09.19. A játékszabályzatot itt találod: lidl.hu/social-nyeremenyjatekok #lidlhu

A lidl pedig kihasználva a játékfigura népszerűségét, lépett egy nagyot és egy különleges nyereményjátékot hirdetett, mely során egy egyedi, Lidl-s ruhába öltöztetett POP MART Labubu figura kerülhet a polcodra. Ehhez nincs másra szükséged, mint a fantáziád és megírni nekik, hogy te milyen nevet adnál a plüssfigurának.

A legötletesebb válaszadók között 3 különleges Labubut sorsolnak ki. A játék szeptember 12-től egészen szeptember 18 éjfélig tart.

Merj kreatívnak lenni, és talán pont a Te Labubud neve lesz a legszerencsésebb!