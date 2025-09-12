1 órája
A Lidl nem akar lemaradni: csatlakoznak a legújabb őrülethez
Ideje elővenned a kreativitásod, hiszen most nyerhetsz is vele. Ha ügyes vagy, tied lehet egy limitált Labubu figura.
Továbbra sem áldozott le a Labubu őrület, melyre a Lidl most lépett egy nagyot.
Találd ki a Labubu nevét, és nyerj!
A lidls Tisza cipő után azt hittük már nem jöhet újabb őrület, de a lidl ismét kitalált valamit.
A Labubu nevű plüssfigura meghódította a világot. A kis, szőrmók-szerű lény nagy fülekkel, hegyes fogakkal, valamint huncut, groteszk, mégis aranyos megjelenésével már a békési fiatalokat is levette a lábáról. Nemrégiben utánajártunk, hogy Békéscsabán hol lehet kapni a népszerű játékfigurát. Ha eredetit nem is, de replikákkal találkozhatunk, melyek tízezer forint alatti áron kaphatóak.
A Labubu őrület nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek körében is igen elterjedt. A plüssfigura több fajta szériában és színben kapható. A zsákbamacska figurák között igazi ritkaságokra is bukkanhatunk, amelyek értéke jóval meghaladhatja a gyakoribb darabokét. Emiatt egyes gyűjtők akár több tízezer, sőt százezer forintot is hajlandók kifizetni egy-egy különleges példányért.
A lidl pedig kihasználva a játékfigura népszerűségét, lépett egy nagyot és egy különleges nyereményjátékot hirdetett, mely során egy egyedi, Lidl-s ruhába öltöztetett POP MART Labubu figura kerülhet a polcodra. Ehhez nincs másra szükséged, mint a fantáziád és megírni nekik, hogy te milyen nevet adnál a plüssfigurának.
A legötletesebb válaszadók között 3 különleges Labubut sorsolnak ki. A játék szeptember 12-től egészen szeptember 18 éjfélig tart.
Merj kreatívnak lenni, és talán pont a Te Labubud neve lesz a legszerencsésebb!
Függőséget okoz a világot meghódító termék, ami a békési fiatalok között is egyre népszerűbb
Rengetegen vágynak most erre a plüssfigurára, egyesek vagyonokat is képesek fizetni érte