Kvíz

1 órája

Ikonikus idézetek a filmvilágból – Te felismered őket?

Címkék#mondat#látványvilága#film#idézet#popkultúra#vászon#kvíz

Teszteld magad kvízünkkel: felismered-e az ikonikus filmek leghíresebb mondatait? Tedd próbára tudásod a Beol.hu tematikus kvízében!

Beol.hu

A mozivászon aranykorszaka óta születtek olyan filmek, amelyek nemcsak a látványvilágukkal vagy a történetükkel, hanem felejthetetlen mondataikkal is örökre bevésődtek a popkultúra kollektív emlékezetébe. Egy-egy jól eltalált idézet gyakran önálló életet kezd élni: pólókra kerül, mémmé válik, vagy hétköznapi beszélgetések része lesz. De vajon te felismered ezeket a legendás mondatokat? Tedd próbára magad!

Filmbeli híres idézetek
Ezek a karakterek nemcsak a vásznon hagytak nyomot – mondataik örökre bevésődtek a filmtörténelembe. Fotó: Illusztráció - Shutterstock

Miért emlékszünk ezekre a mondatokra?
A válasz egyszerű és összetett is egyben. Egy jó filmes idézet általában rövid, frappáns, könnyen megjegyezhető, és valamilyen érzelmi húrt pendít meg a nézőben. Lehet humoros, drámai vagy éppen inspiráló – a lényeg, hogy hat. És ha ez egy emlékezetes jelenettel társul, a mondat gyakorlatilag „beleég” az agyunkba. 

1.
Melyik filmből származik a híres mondat? Az Erő legyen veled!
2.
Melyik filmből való az ikonikus tükör előtt elhangzó mondat? Hozzám beszélsz? Hozzám beszélsz?!?
3.
Melyik filmből származik? Itt van Johnny! – miközben Jack Nicholson baltával betöri az ajtót?
4.
Melyik filmben mondja a főszereplő? Halottakat látok.
5.
Melyik filmben hangzik el a híres mondat? Senki nem ültetheti Baby-t a sarokba!
6.
Melyik filmben mondja a főhős? „Az élet olyan, mint egy doboz bonbon: sosem tudhatod, mit veszel ki belőle.”
7.
Melyik filmben mondja a főszereplő? Csak egy gyűrű mind felett.
8.
Melyik filmben hangzott el? Azt hiszem, ez az egyetlen hely, ahol boldog voltam.
9.
Melyik filmben hangzott el az alábbi mondat? Kapitány, kapitányom!
10.
Melyik filmből származik a híres mondat? Visszatérek.

