Panellakó kutyások és nem kutyások háborúja: most kiderült, kinek van igaza

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény szerint az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. Azt is belefoglalták a jogszabályba, hogy a megkötött vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állatnak is biztosítani kell a zavartalan pihenés, a sérülésmentes mozgás lehetőségét; illetve, hogy az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára muszáj a szükségleteinek megfelelő mozgásteret biztosítani. Itt jöhet a kérdés, hogy mik a kutyatartás szabályai társasházban, lakásban.

Megnéztük, hogy mik a kutyatartás szabályai társasházban, és hogy min veszekednek a kutyások és a nem kutyások. Illusztráció: Shutterstock

A kutyatartás szabályai társasházban: a méret a lényeg

A válasz keresésekor irányadó lehet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendelet. Ebben a jogszabályban kiemelték, hogy a kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat természetesen viselkedhessen, ugyanakkor figyelni kell arra is, hogy környékben élőket, a lakóközösséget tartósan és feleslegesen ne zavarja. Meghatározták, hogy

kistestű ebet, 20 kilogrammnál nem nehezebb kutyát csak 10 négyzetméternél nagyobb,

közepes testű ebet, 20 és 40 kilogramm közötti kutyát csak 15 négyzetméternél nagyobb,

nagytestű ebet, 40 kilogrammnál nehezebb kutyát csak 20 négyzetméternél nagyobb

területen szabad tartósan tartani.

Ebből ki lehet következtetni, hogy akár egy 50 négyzetméteres lakásban is tartható nemcsak egy vagy kettő, hanem adott esetben akár több kutya is.

A szervezeti és működési szabályzat rendelkezései is irányadóak

Bár a Beol.hu által megkérdezett társasházkezelők szerint akár az önkormányzat is szabályozhatná, hogy mik a kutyatartás szabályai társasházban, az ebtartásról szóló helyi rendeletben nincsenek erre vonatkozó rendelkezések. A társasházak a szervezeti és működési szabályzataikban, a házirendekben is hozhatnak előírásokat a kutyák maximális számára, ilyenre a békési vármegyeszékhelyen nem tudtak példát mondani. Legfeljebb olyan alapvetést írnak elő, miszerint össze kell takarítani, ha a lépcsőházban, a liftben, a közös helyiségekben a kutya bajt csinál.