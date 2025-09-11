55 perce
Panellakó kutyások és nem kutyások háborúja: most kiderült, kinek van igaza
Időről időre összecsapnak a kutyások és a nem kutyások. Bár a gazdák többsége megfelel a felelős állattartás követelményeinek, vannak renitensek, akikre a többség szerint okkal lehet panaszkodni. A Beol.hu összeszedte, hogy mik a kutyatartás szabályai társasházban, a társasházkezelők pedig arról nyilatkoztak, hogy ezeket mennyire lehet betartatni.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény szerint az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. Azt is belefoglalták a jogszabályba, hogy a megkötött vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állatnak is biztosítani kell a zavartalan pihenés, a sérülésmentes mozgás lehetőségét; illetve, hogy az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára muszáj a szükségleteinek megfelelő mozgásteret biztosítani. Itt jöhet a kérdés, hogy mik a kutyatartás szabályai társasházban, lakásban.
A kutyatartás szabályai társasházban: a méret a lényeg
A válasz keresésekor irányadó lehet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendelet. Ebben a jogszabályban kiemelték, hogy a kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat természetesen viselkedhessen, ugyanakkor figyelni kell arra is, hogy környékben élőket, a lakóközösséget tartósan és feleslegesen ne zavarja. Meghatározták, hogy
- kistestű ebet, 20 kilogrammnál nem nehezebb kutyát csak 10 négyzetméternél nagyobb,
- közepes testű ebet, 20 és 40 kilogramm közötti kutyát csak 15 négyzetméternél nagyobb,
- nagytestű ebet, 40 kilogrammnál nehezebb kutyát csak 20 négyzetméternél nagyobb
területen szabad tartósan tartani.
Ebből ki lehet következtetni, hogy akár egy 50 négyzetméteres lakásban is tartható nemcsak egy vagy kettő, hanem adott esetben akár több kutya is.
A szervezeti és működési szabályzat rendelkezései is irányadóak
Bár a Beol.hu által megkérdezett társasházkezelők szerint akár az önkormányzat is szabályozhatná, hogy mik a kutyatartás szabályai társasházban, az ebtartásról szóló helyi rendeletben nincsenek erre vonatkozó rendelkezések. A társasházak a szervezeti és működési szabályzataikban, a házirendekben is hozhatnak előírásokat a kutyák maximális számára, ilyenre a békési vármegyeszékhelyen nem tudtak példát mondani. Legfeljebb olyan alapvetést írnak elő, miszerint össze kell takarítani, ha a lépcsőházban, a liftben, a közös helyiségekben a kutya bajt csinál.
Néhányan sokaknak okoznak rendszeres problémát
– Az, hogy páran nem figyelnek a felelős állattartásra, rendszeres problémát jelent – mondta Bíró Mihály társasházkezelő, hozzátéve, hogy most is vannak panaszok két társasházból, a Gábor Áron utcából és a Millennium lakótelepről. Az egyik arról szól, hogy a vadonatúj liftet is igénybe veszik a kutyások, a kutyáról pedig hullik a szőr és kosz van; a másik pedig arról, hogy van egy kutya, amit egész napra otthon hagynak, és a bejelentés szerint megállás nélkül ugat.
Nem vicc, megtörtént: pitbullokat tenyésztettek az erkélyen
Nem jellemző, de olykor előfordul, hogy panaszkodnak kutyák miatt – osztották meg tapasztalataikat egy békéscsabai társasházkezelő cégnél. Egy durva esetre emlékeztek: pitbullokat tenyésztettek az erkélyen. A problémák hasonlóak, mint máshol, egyrészt az, hogy ugat a kutya, zavarva más pihenését, másrészt pedig higiéniai szempontok merülnek fel, hogy odapiszkít az eb a lépcsőházba, mert nem vitték le időben.
Magánlakásban mindenki azt csinál, amit akar
Nem lehet megtiltani a kutyatartást, magánlakásokban azt csinál mindenki, amit akar. Ha probléma merül fel a nem kutyások és a kutyások között, akkor a jegyzőnél lehet birtokvédelmi eljárást kezdeményezni – ismertette Paluska Krisztina társasházkezelő. A tapasztalata szerint a gazdák többsége figyel a felelős állattartás körülményeire, és bár vannak kivételek, a kutyások lakásaiban is tisztaság van, ennek megfelelően baj esetén összetakarítanak a lépcsőházban is.
Minden negyedik, ötödik lakásban tarthatnak kutyát
Bíró Mihály szerint az elmúlt években nagy divat lett kutyát tartani, és főleg a koronavírus-járvány miatti korlátozások időszakában nőtt meg a házi kedvencek száma, amikor a kijárási tilalom alól kivételt jelentett a kutyasétáltatás. A társasházkezelő cégnél azt mondták, hogy mivel nem kötelező bejelenteni, nem tudni pontosan, hogy a lakások hány százalékában tarthatnak kutyát, de a 20-25 százalék reális lehet. Ezzel egyetértett Paluska Krisztina is, aki szerint nem szabad elfelejteni, hogy sok idős, magányos ember számára a kutya fontos társat jelent. Elmondta, hogy bár vannak, akik nagytestű kutyát is bevisznek társasházi lakásba, a többségük azonban kistestű ebet tart.
