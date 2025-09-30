Kutyákkal fejlesztik a gyerekeket: stúdiónk vendége Gulyás Bianka

Gulyás Bianka kutyáival évek óta segít Békésen, a dr. Illyés Sándor Egységes Módszertani Intézményben a súlyosan halmozottan fogyatékos gyerekek nevelésében. Kiterjesztették az állatasszisztált terápiás foglalkozásokat az óvodásokra is, a foglalkozások során az érzelmi intelligencia fejlesztését is fontosnak tartották. Beszélt podcastunkban arról is, mennyiben nyújt mást, többet a gyermekek fejlesztésében egy segítő kutya. Megtudhattuk azt is, Bianka számára mi volt a legnagyobb csoda, amit terápiás kutyával sikerült elérniük. Természetesen jövőbeni terveikről is szó esett.