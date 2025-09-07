Bűnözés és árva tekintetek: a drognepper és a kutyapár története

Megszakad a szív! Kidobták ezt a fájdalmas tekintetű kutyapárt!

Az állatvédők jól megfontolják, ki legyen az új gazdi. Ez a fajta hűséggel kötődik az emberhez. Forrás: Facebook

Már jó kezekben vannak a kidobott kutyapár

A fotókat nézve nyomorúságos sorsa lehetett a kutyapárnak, a tekintetük árulkodó. Állatvédők mentették meg őket. Ismét egy példa, arra, micsoda felelőtlen és embertelen magatartásra vall, ha valaki kidob kutyát.

Nagymenő kábítószerneppert köröznek, nemzetközi elfogatóparancs is él ellene

Háromszor is szerepel a rendőrség körözési adatbázisában egy drognepper. Ismeretlen helyen tartózkodik, az egész világon keresik.

Tóth Dánielt nagy erőkkel keresik. Forrás: police.hu

Indul a munka: nyolc utcát is leaszfaltoznak Dél-Békésben

Ennek a dél-békési településnek az élete az elkövetkezendő hónapokban a látványos fejlesztésekről szól. Útépítés kezdődött és várhatóan tíz hónap alatt be is fejeződik, nyolc utcát érint. A projektnyitó rendezvényen sok más információ is elhangzott.

Dombegyházon nyolc belterületi utca aszfaltozása, felújítása 10 hónap alatt elkészülhet. A szerző felvétele

Több új beruházással léphet előre középtávon Békéscsaba, elárulta a részleteket a polgármester

Megjelent a közelmúltban egy kormányhatározat a következő tíz év tervezett fejlesztéseiről. A tervezett állami beruházások között több békéscsabai projekt is helyet kapott. Ennek apropóján adott interjút Szarvas Péter polgármester, sorra véve, hogy milyen fejlesztésekre van kilátás.



A tervezett állami beruházások között több békéscsabai projekt is szerepel. Ezeket vettük sorba Szarvas Péter polgármesterrel.

Fotó: Dinya Magdolna

Lebukott Pityke őrmester, elaludt a rejtekhelyén

Alighanem a rendőrök mentették meg az életét, amikor rátaláltak, azóta pedig állatvédőknél lábadozik. Fényképeket is közzétettek Pityke őrmesterről, a rendőrségi macska pedig macskaszemeivel mesélt arról, hogy miként van.

Pityke őrmester, a mondhatni rendőrségi macska az állatvédőknél lábadozik. Fotó: Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldala

Mi kerüljön a gyerek dobozába? Mutatjuk a legjobb uzsonna ötleteket!

Az uzsonna nemcsak gyors harapnivaló, hanem a gyerekek egészséges fejlődésének is kulcsa. Gyomaendrődi anyukák tapasztalatai alapján összegyűjtöttük a legjobb egészséges uzsonna ötleteket gyerekeknek, amelyek tele vannak vitaminokkal, tápanyagokkal.

Tanév elején mindenkinek jól jönnek ezek az egészséges uzsonna ötletek! Fotó: Illusztráció

Lecsórekord a Családi Pikniken, minden eddiginél többen főztek és buliztak a tónál - videóval, galériával

Hatvanegy főzőcsapat, sok száz ember, 750 kiló paprika, paradicsom és hagyma, kiváló lecsók, új rekordok, neves fellépők. Kilencedik alkalommal rendezték meg a Családi Pikniket szombaton Gyulán, a Wesselényi-tónál.