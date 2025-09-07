46 perce
Bűnözés és árva tekintetek: a drognepper és a kutyapár története
Lázban tartja a világot az a nagymenő drogneppert, aki háromszor is szerepel a rendőrség körözési listáján. Továbbá egy szívszorító történet rázta meg az állatbarátokat: egy fájdalmas tekintetű kutyapárt dobtak ki az utcára, akiket állatvédők mentettek meg. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. szeptember 7-én.
Megszakad a szív! Kidobták ezt a fájdalmas tekintetű kutyapárt!
Már jó kezekben vannak a kidobott kutyapár
A fotókat nézve nyomorúságos sorsa lehetett a kutyapárnak, a tekintetük árulkodó. Állatvédők mentették meg őket. Ismét egy példa, arra, micsoda felelőtlen és embertelen magatartásra vall, ha valaki kidob kutyát.
Nagymenő kábítószerneppert köröznek, nemzetközi elfogatóparancs is él ellene
Háromszor is szerepel a rendőrség körözési adatbázisában egy drognepper. Ismeretlen helyen tartózkodik, az egész világon keresik.
Indul a munka: nyolc utcát is leaszfaltoznak Dél-Békésben
Ennek a dél-békési településnek az élete az elkövetkezendő hónapokban a látványos fejlesztésekről szól. Útépítés kezdődött és várhatóan tíz hónap alatt be is fejeződik, nyolc utcát érint. A projektnyitó rendezvényen sok más információ is elhangzott.
Több új beruházással léphet előre középtávon Békéscsaba, elárulta a részleteket a polgármester
Megjelent a közelmúltban egy kormányhatározat a következő tíz év tervezett fejlesztéseiről. A tervezett állami beruházások között több békéscsabai projekt is helyet kapott. Ennek apropóján adott interjút Szarvas Péter polgármester, sorra véve, hogy milyen fejlesztésekre van kilátás.
Lebukott Pityke őrmester, elaludt a rejtekhelyén
Alighanem a rendőrök mentették meg az életét, amikor rátaláltak, azóta pedig állatvédőknél lábadozik. Fényképeket is közzétettek Pityke őrmesterről, a rendőrségi macska pedig macskaszemeivel mesélt arról, hogy miként van.
Mi kerüljön a gyerek dobozába? Mutatjuk a legjobb uzsonna ötleteket!
Az uzsonna nemcsak gyors harapnivaló, hanem a gyerekek egészséges fejlődésének is kulcsa. Gyomaendrődi anyukák tapasztalatai alapján összegyűjtöttük a legjobb egészséges uzsonna ötleteket gyerekeknek, amelyek tele vannak vitaminokkal, tápanyagokkal.
Lecsórekord a Családi Pikniken, minden eddiginél többen főztek és buliztak a tónál - videóval, galériával
Hatvanegy főzőcsapat, sok száz ember, 750 kiló paprika, paradicsom és hagyma, kiváló lecsók, új rekordok, neves fellépők. Kilencedik alkalommal rendezték meg a Családi Pikniket szombaton Gyulán, a Wesselényi-tónál.
A pánik kézzel fogható volt – bázeli zűrzavar, kalamajka Európa légterében
Már nem kell sokat aludni, megvan, mikor nyílik a KFC Gyulán!