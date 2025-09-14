2 órája
Gyászol a város: fekete zászló a meccsen, elhunyt a futball mestere
Kiváló sportember és ember volt, aki lelkesedésével maradandót hagyott maga után. Szeptember 13-án elhunyt Kunstár János. Nézzük, mi mindenről számoltunk be 2025. szeptember 14-én.
Családja mély fájdalommal tudatta, hogy szeptember 13-án elhunyt Kunstár János (1953–2025), Kondoros sportéletének meghatározó alakja, a Kondorosi Testedző Egyesület (KOTE) elmúlt évtizedeinek egyik legnagyobb hatású embere, ahogy sokan mondták, a futball mestere. Az egész vármegyében, és azon túl is ismert, elismert és népszerű Kunát rengetegen gyászolják.
Kunstár János vállalkozóként is nagyot alkotott
Kunstár János 1953-ban született Kondoroson, Szarvason szerezte lakatos- és hegesztő szakmunkás-képesítését. Alapszakmája a lakatos- és hegesztőmunka volt; minden fémmel kapcsolatos feladatban otthonosan mozgott. Vállalkozóként is nagyot alkotott: apró műhellyel indult, majd 1998-ban megvásárolta az egykori kondorosi Tüzép-telepet, ahol új műhelyépületeket, raktárt és szociális épületet alakított, húsz embernek adott munkát, nyújtott nekik és családjuknak megélhetést.
Szirénaszótól volt hangos a város: elgázoltak egy 11 éves kerékpáros fiút
Olvasói jelzést kaptunk, hogy súlyos baleset történt szombaton Körösladányban, mentők is rohantak helyszínre az elgázolt fiúhoz, és kórházba vitték.
A mentőszolgálat később friss információt osztott meg portálunkkal arról, mi történt a körösladányi baleset helyszínéről kórházba szállított 11 éves fiúval.
Brutális K-Pop láz a Csaba Centerben: a király a legjobb formáját hozta – galériával, videóval
Annyian jelentkeztek a K-Pop szombati oktatására, hogy dupla workshopot tartott Ulzi, a stílus egyik a királya. Kiderült, Békésben nemcsak ismerik, hanem rajonganak is korosztálytól függetlenül a K-Popért, és együtt táncoltak, hiszen a műfajnak a tánc a legfontosabb és leglátványosabb eleme, de sok minden más is társul hozzá.
A házigazda, Kerekes Judit táncpedagógus, koreográfus, a FitDance Center SE vezetője kiemelte, ekkorra érdeklődésre legmerészebb álmaikban sem gondoltak, a békéscsaabai Csaba Centerben kiderült, hogy a K-Pop jelenleg miért Korea egyik legnagyobb exportcikke. A gyermekek, a tinik rajonganak a műfajért Békésben is, az pedig óriási élmény volt számukra, hogy együtt táncolhattak Ulzi útmutatásai alapján Békéscsaba plázájában.
Ásós Géza az ínyenceket, a slágergyárosok a bulizókat csalták ki a falunapra – galériával, videóval
Ízek kavalkádjáról, a gasztronómia sokszínűségéről, remek hangulatról, a szórakozásról szólt a szombati nap ezen a dél-békési településen. A falunap idén nem telhetett el gumicukorkák, palacsinták, bográcsban főtt, magyaros ételek, no és Ásós Géza és persze a színpadi programok nélkül. Akikkel mi összefutottunk, ők szinte mindent kóstoltak, majd jól lakottan tapsoltak, csápoltak, táncoltak a fellépők műsorán. Mutatjuk, hol jártunk!
Micsoda buli volt! Dombegyház főútján kocsisorok között érkeztünk a falunap helyszínére szombaton délután, ahol Ásós Géza is várta finom ételeivel az embereket. Éppen olyan várakozás volt bennünk, amit a falubeliektől is tapasztaltuk: a kirakodóvásárban gumicukorkát vettünk, de zsákbamacska is csábított bennünket, annak viszont ellenálltunk, de csak azért, mert a színpadon éppen Oszi cicával buliztak a helyiek és a nagy taps elvonta a figyelmünket.
A földi pokolból a paradicsomba: örökbefogadták a horrortelepről kimentett tacskót
Számkivetettségből, a dögtelep nyomorából menekült, mostantól aranyélet vár erre a házi kedvencre. Happy, ahogy az állatmentők elnevezték ezt a tacskó kutyát hetekkel ezelőtt gyulai, örökbefogadójánál éli boldog életét. Sikertörténet ez a javából, mert Erzsike néni elolvasta a Békés Megyei Hírlapot és azonnal tárcsázta az állatvédőket.
Nem tudjuk, ki boldogabb: az a gyulai asszony, aki örökbefogadó lett, vagy az a kutya, akinek hányattatott életéről nem is olyan régen cikkeztünk és olyan borzasztó körülményekről írtunk, hogy azt csak a 18 évet betöltött felnőtteknek és erős idegzetűeknek ajánlottunk.
Csúcsdöntés a román fesztiválon – soha ennyi főzőcsapat nem versenyzett – galériával
Hagyományos román ételek, színpadi programok, Tarat de Akácfa és Balkan Fanatik koncert, összetartozás. Szombaton immáron tizenkilencedik alkalommal rendezték meg az Országos Román Gasztronómiai Fesztivált és Családi Napot a gyulai várkertben.