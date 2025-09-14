Gyászol a város: fekete zászló a meccsen, elhunyt a futball mestere

Családja mély fájdalommal tudatta, hogy szeptember 13-án elhunyt Kunstár János (1953–2025), Kondoros sportéletének meghatározó alakja, a Kondorosi Testedző Egyesület (KOTE) elmúlt évtizedeinek egyik legnagyobb hatású embere, ahogy sokan mondták, a futball mestere. Az egész vármegyében, és azon túl is ismert, elismert és népszerű Kunát rengetegen gyászolják.

Kunstár János emlékére a fekete zászló kint volt a szombati KOTE-meccsen. Fotó: Facebook

Kunstár János vállalkozóként is nagyot alkotott

Kunstár János 1953-ban született Kondoroson, Szarvason szerezte lakatos- és hegesztő szakmunkás-képesítését. Alapszakmája a lakatos- és hegesztőmunka volt; minden fémmel kapcsolatos feladatban otthonosan mozgott. Vállalkozóként is nagyot alkotott: apró műhellyel indult, majd 1998-ban megvásárolta az egykori kondorosi Tüzép-telepet, ahol új műhelyépületeket, raktárt és szociális épületet alakított, húsz embernek adott munkát, nyújtott nekik és családjuknak megélhetést.

Szirénaszótól volt hangos a város: elgázoltak egy 11 éves kerékpáros fiút

Olvasói jelzést kaptunk, hogy súlyos baleset történt szombaton Körösladányban, mentők is rohantak helyszínre az elgázolt fiúhoz, és kórházba vitték.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A mentőszolgálat később friss információt osztott meg portálunkkal arról, mi történt a körösladányi baleset helyszínéről kórházba szállított 11 éves fiúval.

Brutális K-Pop láz a Csaba Centerben: a király a legjobb formáját hozta – galériával, videóval

Annyian jelentkeztek a K-Pop szombati oktatására, hogy dupla workshopot tartott Ulzi, a stílus egyik a királya. Kiderült, Békésben nemcsak ismerik, hanem rajonganak is korosztálytól függetlenül a K-Popért, és együtt táncoltak, hiszen a műfajnak a tánc a legfontosabb és leglátványosabb eleme, de sok minden más is társul hozzá.

A házigazda, Kerekes Judit táncpedagógus, koreográfus, a FitDance Center SE vezetője kiemelte, ekkorra érdeklődésre legmerészebb álmaikban sem gondoltak, a békéscsaabai Csaba Centerben kiderült, hogy a K-Pop jelenleg miért Korea egyik legnagyobb exportcikke. A gyermekek, a tinik rajonganak a műfajért Békésben is, az pedig óriási élmény volt számukra, hogy együtt táncolhattak Ulzi útmutatásai alapján Békéscsaba plázájában.