1 órája
Kunát gyászolja családja, a sportolók és a vállalkozók közössége is
Szinte senki nem hiszi el, hogy elment. Nem csupán kiváló labdarúgó, szakosztályvezető és edző volt, hanem olyan személyiség, aki munkájával, lelkesedésével és emberségével maradandót alkotott. A család, a futball volt Kunstár János, Kuna élete. A 72. születésnapján még elfújta a születésnapi gyertyát, de ma már a KOTE égi csapatában mondja, ami hitvallása volt: minél több kondorosi gyereket vigyetek ki a pályára, és akkor újra erős lesz a KOTE. Kuna temetéséről később intézkednek.
Még nem tudom, hogy ez cikk, baráti emlékezés, a család és a sport szeretete lesz egy csodálatos ember kapcsán, de nekifogok, Kunstár János nagyot alkotott a sportban, a vállalkozásában, de engem barátként fogott meg. Felesége, Csilla szerető feleségként búcsúszik tőle, lányai édesapjukat, unokái tatijukat siratják.
Felesége Csilla, lányai, Niki, Noémi és Szandi sem hiszik el, hogy elment
Mindig sorolta, hogy mi van a három lányával, Nikivel, Noémivel, Szandival. Noel és Bekka unokájával, Niki férjével, Ákossal, Noémi párjával Gergővel, Szandi párjával Ferenccel. Mindig mondta:
„Laci, én ezt a KOTÉT visszahozom oda, ahol a helye van, rengeteg kondorosi gyerekkel. Elértem már sok mindent a futballban, de a mostani célom a legnagyobb: amennyire csak lehet, helyi srácok futballozzanak a helyi csapatban."
Milyen jó lenne, ha mindezt ezt most mondaná. Ugyanakkor Kuna már az égi csapatokat szervezi.
A KOTE elmúlt évtizedeinek egyik legnagyobb hatású embere volt
Kunstár János családja mély fájdalommal tudatta, hogy szeptember 13-án elhunyt Kondoros sportéletének meghatározó alakja, a Kondorosi Testedző Egyesület (KOTE) elmúlt évtizedeinek egyik legnagyobb hatású embere, ahogy sokan mondták, a futball mestere. Az egész vármegyében, és azon túl is ismert, elismert és népszerű Kunát rengetegen gyászolják.
Húsz embernek adott munkát, nyújtott ezáltal családjaiknak is megélhetést
Kunstár János 1953-ban született Kondoroson, Szarvason szerezte lakatos- és hegesztő szakmunkás-képesítését. Alapszakmája a lakatos- és hegesztőmunka volt; minden fémmel kapcsolatos feladatban otthonosan mozgott. Vállalkozóként is nagyot alkotott: apró műhellyel indult, majd 1998-ban megvásárolta az egykori kondorosi Tüzép-telepet, ahol új műhelyépületeket, raktárt és szociális épületet alakított, húsz embernek adott munkát, nyújtott nekik és családjuknak megélhetést.
Többször kitüntették szakmai munkájáért
Elsősorban tehergépkocsik és pótkocsik javítását, felújítását, átalakítását vállalta; új platókat készített, nagyobb járművek alvázát is kezelte. A Békéscsabai Ipartestület többször kitüntette szakmai munkájáért.
Kunstár János életének meghatározó része volt a futball
A futballban 1967-től ifjúsági csapatokban, 1969-től a felnőttben is játszott, 1973-ban a Békéscsabai Zalka SE játékosa lett. 1975-től a felnőtt csapat játékosa és utánpótlás-edzője volt, 1985-től a felnőtt csapat edzőjeként, 2000-től szakosztályvezetőként és elnökségi tagként dolgozott. Jelentős szerepet vállalt a sportpálya felújításában, az öltözők, a kerítés és a lelátó megépítésében. Aktívan részt vett a KOTE 100. évfordulójának rendezvényein, és szívvel-lélekkel dolgozott a sportélet megújításán. Kunát 2023-ban, a III. Kondorosi Sportbál díjátadó ünnepségén a „Kondoros város sportjáért” díjban részesült.
A szombati siker az ő emlékének szólt
A szombati Kondorosi TE – Békés FC mérkőzés (3–2), több volt egy győzelemnél. Szimbóluma lett annak az erőnek és összetartásnak, amelyet Kunstár János évtizedeken át épített. A csapat, az egyesület és a szurkolók mind tudták: ez a siker az ő emlékének szólt. Kondoros Város Önkormányzata és a Kondorosi Testedző Egyesület osztozik a gyászban, és együttérzését fejezi ki Kuna családjának, barátainak és mindazoknak, akik ismerték és szerették. Kondoros számára örökké példát jelent majd a közösségért végzett áldozatos munkája, kitartása, szakmai és emberi példamutatása.
Komoly bevételtől esett el a színház, a drámai helyzet megoldására készül a forgatókönyv