Kunát gyászolja családja, a sportolók és a vállalkozók közössége is

Még nem tudom, hogy ez cikk, baráti emlékezés, a család és a sport szeretete lesz egy csodálatos ember kapcsán, de nekifogok, Kunstár János nagyot alkotott a sportban, a vállalkozásában, de engem barátként fogott meg. Felesége, Csilla szerető feleségként búcsúszik tőle, lányai édesapjukat, unokái tatijukat siratják.

Kunstár János még elfújta 72. születésnapján az ünnepi gyertyát. Fotó: Facebook

Felesége Csilla, lányai, Niki, Noémi és Szandi sem hiszik el, hogy elment

Mindig sorolta, hogy mi van a három lányával, Nikivel, Noémivel, Szandival. Noel és Bekka unokájával, Niki férjével, Ákossal, Noémi párjával Gergővel, Szandi párjával Ferenccel. Mindig mondta:

„Laci, én ezt a KOTÉT visszahozom oda, ahol a helye van, rengeteg kondorosi gyerekkel. Elértem már sok mindent a futballban, de a mostani célom a legnagyobb: amennyire csak lehet, helyi srácok futballozzanak a helyi csapatban."

Milyen jó lenne, ha mindezt ezt most mondaná. Ugyanakkor Kuna már az égi csapatokat szervezi.

A KOTE elmúlt évtizedeinek egyik legnagyobb hatású embere volt

Kunstár János családja mély fájdalommal tudatta, hogy szeptember 13-án elhunyt Kondoros sportéletének meghatározó alakja, a Kondorosi Testedző Egyesület (KOTE) elmúlt évtizedeinek egyik legnagyobb hatású embere, ahogy sokan mondták, a futball mestere. Az egész vármegyében, és azon túl is ismert, elismert és népszerű Kunát rengetegen gyászolják.

Húsz embernek adott munkát, nyújtott ezáltal családjaiknak is megélhetést

Kunstár János 1953-ban született Kondoroson, Szarvason szerezte lakatos- és hegesztő szakmunkás-képesítését. Alapszakmája a lakatos- és hegesztőmunka volt; minden fémmel kapcsolatos feladatban otthonosan mozgott. Vállalkozóként is nagyot alkotott: apró műhellyel indult, majd 1998-ban megvásárolta az egykori kondorosi Tüzép-telepet, ahol új műhelyépületeket, raktárt és szociális épületet alakított, húsz embernek adott munkát, nyújtott nekik és családjuknak megélhetést.

Többször kitüntették szakmai munkájáért

Elsősorban tehergépkocsik és pótkocsik javítását, felújítását, átalakítását vállalta; új platókat készített, nagyobb járművek alvázát is kezelte. A Békéscsabai Ipartestület többször kitüntette szakmai munkájáért.