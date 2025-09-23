szeptember 23., kedd

Nemzeti park

3 órája

Hegyvidéki különleges állatok bukkantak fel az Alföldön – kiderült, hogy kerültek ide

Címkék#Kárpát medence#különleges állatok#Szépségek és Ritkaságok#Körös-Maros Nemzeti Park#ritkaság

Hegyvidéki állatok jelentek meg a Körös-Maros Nemzeti Park területén. A különleges állatokra amatőr természetbúvárok lettek figyelmesek.

Szabó Tímea

Bár az Alföld évszázadok óta jól ismert Magyarország sík vidékei közül, most újabb bizonyítékot találtak arra, hogy ökológiai folyosói révén a Kárpát‐medence hegylábi fajai is behatolnak ide. A Körös-Maros Nemzeti Park legfrissebb megfigyelései igazi kuriózumokat tartogatnak. A különleges állatok ezen a vidéken ritkán fordulnak elő.

Különleges állatok jöttek a Maros folyóval
A most felfedezett, a Maros folyónak köszönhetően érkező különleges állatok az Alföldön nem őshonosak. 
Fotó: Fotó: Balla Tihamér/KMNP

Különleges állatok az Alföldön

Amatőr természetbúvárok figyeltek fel rá, hogy a Maros-ártérben – a klárafalvi térségben – erdélyi virágszöcske is előkerült, és ezen túl a kékpettyes lábatlan gyík egyetlen példánya is. Mindkét faj eddig jellemzően Erdély hegylábi, illetve erdős-hegyvidéki élőhelyein fordult elő, tehát különösen érdekes, hogy ilyen távol, az Alföld peremén is képesek megtelepedni.  

Különleges állatok Magyarországon

A kutatók úgy vélik, az efféle fajok megjelenésében kulcsszerepe van az úgynevezettt  ökológiai folyosóknak – élőhelyek sorozatának, amelyek lehetővé teszik az élőlények számára, hogy élőhelyeket váltva, ugrásszerűen vagy fokozatosan terjedjenek. A Maros folyó is ilyen szerepet tölt be. A folyómenti ártéri erdők különösen alkalmas terepek ezekre a terjedésekre: zavartalanabb, intenzívebb emberi hatástól távol eső szakaszai lehetőséget kínálnak a fajoknak az áttelepülésre, illetve az új, ideális környezetek elfogadására. Így jelent meg hazánkban korábban a vándorló gímszarvas vagy a bánáti szalagoscsiga is. 


Ez nem pusztán tudományos érdekesség. Az ilyen jelenségek jelei annak, hogy:   

  • a fajok alkalmazkodnak a változó környezeti feltételekhez,   
  • kiemelten fontos a területvédelem és erdőfolytonosság fenntartása,   
  • a nemzeti parkok és ökológiai folyosók szerepe meghatározó lehet a biodiverzitás megőrzésében.  

Mire számíthatunk a jövőben?  

A természetvédelmi szakemberek arra biztatják a kirándulókat, természetjárókat, hogy legyenek figyelmesek – mert az Alföldön is felbukkanhatnak olyan fajok, amelyekről korábban nem is gondoltuk volna, hogy képesek megélni síkvidéki viszonyok között. A Maros mentén működő kutatások folytatódnak, így előfordulhat, hogy a közeljövőben további ritkaságok jelennek meg, vagy a már meglévők állományai bővülnek. 

 

 

