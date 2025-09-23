Hegyvidéki különleges állatok bukkantak fel az Alföldön – kiderült, hogy kerültek ide

Bár az Alföld évszázadok óta jól ismert Magyarország sík vidékei közül, most újabb bizonyítékot találtak arra, hogy ökológiai folyosói révén a Kárpát‐medence hegylábi fajai is behatolnak ide. A Körös-Maros Nemzeti Park legfrissebb megfigyelései igazi kuriózumokat tartogatnak. A különleges állatok ezen a vidéken ritkán fordulnak elő.

A most felfedezett, a Maros folyónak köszönhetően érkező különleges állatok az Alföldön nem őshonosak.

Fotó: Fotó: Balla Tihamér/KMNP

Különleges állatok az Alföldön

Amatőr természetbúvárok figyeltek fel rá, hogy a Maros-ártérben – a klárafalvi térségben – erdélyi virágszöcske is előkerült, és ezen túl a kékpettyes lábatlan gyík egyetlen példánya is. Mindkét faj eddig jellemzően Erdély hegylábi, illetve erdős-hegyvidéki élőhelyein fordult elő, tehát különösen érdekes, hogy ilyen távol, az Alföld peremén is képesek megtelepedni.

Különleges állatok Magyarországon

A kutatók úgy vélik, az efféle fajok megjelenésében kulcsszerepe van az úgynevezettt ökológiai folyosóknak – élőhelyek sorozatának, amelyek lehetővé teszik az élőlények számára, hogy élőhelyeket váltva, ugrásszerűen vagy fokozatosan terjedjenek. A Maros folyó is ilyen szerepet tölt be. A folyómenti ártéri erdők különösen alkalmas terepek ezekre a terjedésekre: zavartalanabb, intenzívebb emberi hatástól távol eső szakaszai lehetőséget kínálnak a fajoknak az áttelepülésre, illetve az új, ideális környezetek elfogadására. Így jelent meg hazánkban korábban a vándorló gímszarvas vagy a bánáti szalagoscsiga is.



A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Ez nem pusztán tudományos érdekesség. Az ilyen jelenségek jelei annak, hogy:

a fajok alkalmazkodnak a változó környezeti feltételekhez,

kiemelten fontos a területvédelem és erdőfolytonosság fenntartása,

a nemzeti parkok és ökológiai folyosók szerepe meghatározó lehet a biodiverzitás megőrzésében.

Mire számíthatunk a jövőben?

A természetvédelmi szakemberek arra biztatják a kirándulókat, természetjárókat, hogy legyenek figyelmesek – mert az Alföldön is felbukkanhatnak olyan fajok, amelyekről korábban nem is gondoltuk volna, hogy képesek megélni síkvidéki viszonyok között. A Maros mentén működő kutatások folytatódnak, így előfordulhat, hogy a közeljövőben további ritkaságok jelennek meg, vagy a már meglévők állományai bővülnek.