2 órája
Az egyik legnehezebb helyzet: ettől tuti, izzadni kezd a tenyered vezetés közben
A rendőrök karjelzései létfontosságúak a forgalom biztonságos irányításában, különösen akkor, amikor a lámpák nem működnek vagy más rendkívüli helyzet áll fenn. Vajon te tudod, hogyan kell helyesen reagálni ezekre a jelekre? Most próbára teheted a tudásodat!
A közlekedés szabályait tanulva gyakran fókuszálunk a táblákra és jelzőlámpákra, ám a rendőr kézmozdulatai szintén nélkülözhetetlenek a forgalom gördülékeny irányításához. Előfordulhat, hogy a lámpák elromlanak vagy valamilyen okból a rendőr veszi át az irányítást. Ilyenkor az autósok, kerékpárosok és gyalogosok számára kritikus fontosságú, hogy pontosan értsék a karjelzéseket, hiszen ezek dönthetnek akár a baleset elkerüléséről is. Most egy olyan KRESZ-teszt következik, amely megmutatja, mennyire vagy felkészülve az ilyen váratlan helyzetekre. Kérdésünk, melyik autó hajthat át a kereszteződésen?
A megoldást és a magyarázatot a szoljon.hu oldalán találod.
Tartsd frissen tudásodat KRESZ-tesztjeinkkel!
Böngéssz a további KRESZ-tesztjeink között is, hogy lépésről lépésre erősítsd a tudásod, és ne érjen meglepetés, ha egy váratlan forgalmi szituációval találkozol!