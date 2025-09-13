Az egyik legnehezebb helyzet: ettől tuti, izzadni kezd a tenyered vezetés közben

A közlekedés szabályait tanulva gyakran fókuszálunk a táblákra és jelzőlámpákra, ám a rendőr kézmozdulatai szintén nélkülözhetetlenek a forgalom gördülékeny irányításához. Előfordulhat, hogy a lámpák elromlanak vagy valamilyen okból a rendőr veszi át az irányítást. Ilyenkor az autósok, kerékpárosok és gyalogosok számára kritikus fontosságú, hogy pontosan értsék a karjelzéseket, hiszen ezek dönthetnek akár a baleset elkerüléséről is. Most egy olyan KRESZ-teszt következik, amely megmutatja, mennyire vagy felkészülve az ilyen váratlan helyzetekre. Kérdésünk, melyik autó hajthat át a kereszteződésen?

KRESZ-teszt: Rendőri karjelzések – amikor a lámpák nem működnek, vagy a rendőr veszi át a forgalom irányítását, ezek a kézmozdulatok biztosítják a közlekedés biztonságát és zavartalanságát. Forrás: Részlet a KRESZ TV videójából

A megoldást és a magyarázatot a szoljon.hu oldalán találod.

Tartsd frissen tudásodat KRESZ-tesztjeinkkel!

Böngéssz a további KRESZ-tesztjeink között is, hogy lépésről lépésre erősítsd a tudásod, és ne érjen meglepetés, ha egy váratlan forgalmi szituációval találkozol!