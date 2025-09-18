Bringaszabály: legyen jól felszerelt, megmentheti az életedet! - videóval, galériával

Nézesse át kerékpárja felszereltségét szakember által, így invitálták Orosháza belvárosába, az Eötvös térre a bringásokat. Hagyománya van annak, hogy a kerékpárok átvizsgálását Kis Rozália, a Városi Balesetmegelőzési Bizottság előadója, az Orosházi Rendőrkapitányság munkatársa végzi el az ősz érkezésével, a KRESZ műszaki elvárásainak megfelelően a Petőfi művelődési központtal közösen.

A KRESZ mit is ír? – a rendőrnő mindent megmutatott. Fotó: A szerző felvétele

A KRESZ ismerete és a felszerelt bicaj a biztonságos közlekedés alapja

Igaz, még ragyogó napsütésben várták az akcióra érkező kerékpárosokat, ám az őszi-téli közlekedésre való átállás alaposabb felkészülést igényel, jól jött néhány jó tanács is.

A rendőrnő megállás nélkül ellenőrizte a bringákat, pótolta a hiányzó, a biztonságos közlekedéshez nélkülözhetetlen, létfontosságú felszereléseket. Hiányzó prizmákra figyelmeztetett, a csengőt is pótolta és jutalmazott, ahol mindent rendben talált.

Kerékpár őszi-téli felkészítése

Kis Rozália ellenőrizte a fékek állapotát is, a világítást, s közben arról beszélt, mik szükségesek a biztonságos közlekedéshez, mit kell pótolni a bicajokon. A láthatóság egyre rosszabb lesz, közeleg a ködös időszak.

A kerékpár a legkisebb jármű, műszaki vizsgája nincs, viszont a műszaki KRESZ előírja, hogy mit kell a bringára felszerelni azért, hogy a gyerekek, a felnőttek életét megmenthesse közlekedés közben.