Jön az Ámokfutók Békésbe, Kozso üzenetet küldött 

Kozso és csapata is fellép Békés vármegye egyik legnépszerűbb rendezvényén, a Szarvasi Szilvanapokon. Az Ámokfutók frontembere videóban üzent a rajongóinak.

Kozso és az Ámokfutók is ott lesznek a Szilvanapokon. Fotó: MW/Archív

Kozso a Facebookon üzent

"Gyertek el megnézni, hatalmas fellépést fogunk letolni nektek, csak azért, hogy jól érezzétek magatokat." – mondta a népszerű énekes a Facebookra feltöltött videóban. A csapat szeptember 13-án lép majd fel a rendezvényen, ahol a legnépszerűbb dalaikat adják elő, többek között a Szomorú szamurájt is.

Számos programmal készülnek a szervezők

A rendezvényre egyébként is érdemes kilátogatni, hiszen szeptember 12-14 között több népszerű énekes is fellép a rendezvényen és más programokkal is készülnek a szervezők. Ahogy korábban is megírtuk, a 27. Szarvasi Szilvanapok három színpaddal, sztárfellépőkkel és gasztronómiai ínyencségekkel várja az érdeklődőket.

Akiket a gasztronómiai vonal érdekel inkább, azokat hagyományos szilvalekvár főzéssel, szilvásgombóc kóstolással, szilvás süteményekkel, szilvafánk sütéssel várják. Versenyekben sem lesz hiány, hiszen most is megrendezésre kerül a pálinkaminősítő verseny és a szilvás süteményverseny is, amire szeptember 7-ig még lehet jelentkezni.

A sztárfellépőkkel idén három színpadon találkozhatunk. A Várkertben és a Szent István parkban felállított színpadokon díjmentesen lehet megtekinteni a fellépők előadásait, a Templom téren pedig belépőjegy megváltásával. Kozso az ingyenesen látogatható Park színpadon lép majd fel. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt a kísérő programokra és a rendezvényt lezáró termékáldásra is, amely az Ótemplomban kerül megrendezésre.