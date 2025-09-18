Értékteremtés és jövőépítés: 51 település titkai Békéscsabán – galériával, videóval

Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár a közfoglalkoztatási kiállításon elmondott köszöntőjében kifejtette, két napig Békéscsaba szívében a közfoglalkoztatási és a nemzeti értékek vonulnak fel.

A közfoglalkoztatási kiállításon 51 település és a nemzetiségek is bemutatkoznak.

A képen Závogyán Magdolna, Réthy Pál, Molnár Sándor és dr. Takács Árpád. Fotó: Lehoczky Péter

A közfoglalkoztatási kiállításon 51 települési önkormányzat mutatja be értékeit

– A vármegye hét járásából 51 települési önkormányzat mutatja be a termékeit. Ez a látható síkja ennek a rendezvénynek, a nem látható pedig az, hogy körülpillantva, körüljárva megnyílik a békésiek és az idelátogató vendégek számára egy olyan világ, amelyet csak hallomásból ismernek és eredményeivel még gyakran akkor sincsenek tisztában, ha azok a közvetlen közelükben születnek – hangsúlyozta az államtitkár.

– Pedig a közfoglalkoztatási program köztünk zajlik, tőlünk karnyújtásnyira éri el sikereit. Az érintettek számára elsősorban munkalehetőséget, tartalmas elfoglaltságot, minőségi, vágyott életre való esélyt biztosít. A láthatatlan világ az önbizalomról, a reményről, a biztonságérzetről és a minősített identitásunkról szól.

Visszaadják az egyén önbecsülését

Mint kifejtette, a kiállítás számára lenyűgöző bizonyosság arra, hogy egyedül az alkotó tevékenység, a munka kézzel fogható gyümölcse képes ilyen hatékonyan visszaadni az egyén önbecsülését és az életperspektívát. Szólt arról, hogy Békés a kulturális sokszínűség fellegvára ma is.

– A szlovák, román, német, szerb, roma nemzetiség évszázadok óta él itt együtt, egymás kultúráját gazdagítva, egymás közösségeit erősítve – fogalmazott. – A rendezvénnyel ünnepet ülünk. Ünnepeljük az egymás iránti figyelmet, az összefogás erejét, hagyományainkat, értékeinket, örökségünket és a békési magyarságunkat is.

Jelentősen csökkent a közfoglalkoztatotti létszám

Molnár Sándor, a Békés Vármegye Önkormányzatának elnöke elmondta, nagy öröm számára, hogy a közfoglalkoztatás 2011-es átszervezése után mintegy 15 évvel arról lehet beszámolni, hogy a közfoglalkoztatotti létszám jelentős csökkent, és nagy részük elhelyezkedett a vállalkozói szektorban. Fontos feladatuknak nevezte, hogy minél több befektetés érkezzen Békés vármegyébe, hogy a térségünkben jelen lévő munkaerő-potenciált lekösse, és a gazdasági szereplőknél elhelyezkedhessenek a közfoglalkoztatottak.