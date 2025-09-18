2 órája
Értékteremtés és jövőépítés: 51 település titkai Békéscsabán – galériával, videóval
Holnaptól nemcsak követjük a világ fejlődését, hanem alakítjuk is – fogalmazott dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja a 12. Békés Vármegyei Közfoglalkoztatási és Nemzetiségi Értékek Kiállítása csütörtök délelőtti megnyitóján Békéscsabán, a Szent István téren. A közfoglalkoztatási kiállításon 51 település, a vármegyei nemzetiségek, kamarák, intézmények vannak jelen.
Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár a közfoglalkoztatási kiállításon elmondott köszöntőjében kifejtette, két napig Békéscsaba szívében a közfoglalkoztatási és a nemzeti értékek vonulnak fel.
A közfoglalkoztatási kiállításon 51 települési önkormányzat mutatja be értékeit
– A vármegye hét járásából 51 települési önkormányzat mutatja be a termékeit. Ez a látható síkja ennek a rendezvénynek, a nem látható pedig az, hogy körülpillantva, körüljárva megnyílik a békésiek és az idelátogató vendégek számára egy olyan világ, amelyet csak hallomásból ismernek és eredményeivel még gyakran akkor sincsenek tisztában, ha azok a közvetlen közelükben születnek – hangsúlyozta az államtitkár.
– Pedig a közfoglalkoztatási program köztünk zajlik, tőlünk karnyújtásnyira éri el sikereit. Az érintettek számára elsősorban munkalehetőséget, tartalmas elfoglaltságot, minőségi, vágyott életre való esélyt biztosít. A láthatatlan világ az önbizalomról, a reményről, a biztonságérzetről és a minősített identitásunkról szól.
Visszaadják az egyén önbecsülését
Mint kifejtette, a kiállítás számára lenyűgöző bizonyosság arra, hogy egyedül az alkotó tevékenység, a munka kézzel fogható gyümölcse képes ilyen hatékonyan visszaadni az egyén önbecsülését és az életperspektívát. Szólt arról, hogy Békés a kulturális sokszínűség fellegvára ma is.
– A szlovák, román, német, szerb, roma nemzetiség évszázadok óta él itt együtt, egymás kultúráját gazdagítva, egymás közösségeit erősítve – fogalmazott. – A rendezvénnyel ünnepet ülünk. Ünnepeljük az egymás iránti figyelmet, az összefogás erejét, hagyományainkat, értékeinket, örökségünket és a békési magyarságunkat is.
Jelentősen csökkent a közfoglalkoztatotti létszám
Molnár Sándor, a Békés Vármegye Önkormányzatának elnöke elmondta, nagy öröm számára, hogy a közfoglalkoztatás 2011-es átszervezése után mintegy 15 évvel arról lehet beszámolni, hogy a közfoglalkoztatotti létszám jelentős csökkent, és nagy részük elhelyezkedett a vállalkozói szektorban. Fontos feladatuknak nevezte, hogy minél több befektetés érkezzen Békés vármegyébe, hogy a térségünkben jelen lévő munkaerő-potenciált lekösse, és a gazdasági szereplőknél elhelyezkedhessenek a közfoglalkoztatottak.
Fotók: Lehoczky Péter
– Jó úton haladunk, a környékbeli vármegyék már elindultak, és ahogy Orbán Viktor miniszterelnök fogalmazott, Békés vármegye felkészül – tette hozzá. – Jelentem felkészültünk, és rövid időn belül olyan beruházások valósulhatnak meg Békésben, amelyek ezt a munkaerőpiaci réteget fel tudják venni.
A közös munka, a kitartás ünnepe
Réthy Pál, a Belügyminisztérium közfoglalkozgatási helyettes államtitkára megnyitó beszédében kiemelte, a rendezvénynek Békés vármegyében nagyon komoly hagyományai vannak.
– A kiállítás nem csupán egy rendezvény, hanem a közös munka, a kitartás, a közfoglalkoztatás sikereinek ünnepe. A rendezvény célja kettős, egyrészt lehetőséget ad arra, hogy a közfoglalkoztatók kötetlenül megismerjék egymást, új ötleteket merítsenek egymástól, másrészt, hogy a lakosság számára is szemmel láthatóvá váljanak a foglalkoztatási forma értékei – hangsúlyozta. – A rendezvényen 51 Békés vármegyei település közfoglalkoztatási programjai mutatkoznak be, a standokon látható minőségi termékek pedig mind azt bizonyítják, hogy a közfoglalkoztatás nem csupán egy átmeneti lehetőség, hanem értékteremtő, fejlődést elősegítő eszköz is.
Jelentősen csökkent a munkanélküliség
A helyettes államtitkár elmondta, Békés vármegyében a munkanélküliség az elmúlt évtizedben jelentős javulást mutatott, 2013-ban még 15 százalék volt a munkanélküliek aránya, ami mostanra 6 százalék körülire csökkent.
– A közfoglalkoztatás nem csupán egy eszköz, hanem nélkülözhetetlen lehetőség is sokak számára. A program révén családok jutnak jövedelemhez, méltóságteljesebb élethez. A vármegye településein végzett értékteremtő munka közösséget erősít és jövőt épít. Az itt élők szorgalma, kitartása példaértékű, ám problémáik nem oldódnak meg támogatás nélkül, ezért különösen fontos, hogy országos és helyi szinten is kiemelt figyelmet kapjon a vármegye helyzete – emelte ki.
A legfrissebb adatok szerint az országban 222 ezer nyilvántartott álláskereső van, a közfoglalkoztatottak száma pedig 66 ezer fő.
– Az élethelyzetükön javítanunk kell, segítenünk kell abban, hogy minél hamarabb visszakerüljenek a nyílt munkaerőpiacra. S amíg nem sikerül nekik, a közfoglalkoztatás keretében tudjanak aktív részeseivé válni a magyar gazdaságnak – részletezte. – 2025-ben a kormány több mint 8 milliárd forint támogatást biztosított Békés vármegyei közfoglalkoztatási programok megvalósítására, amivel több mint 4000 ember számára biztosították a munkalehetőséget. A kiállított kézműves és egyéb termékek arról tanúskodnak, hogy milyen komoly értékek jönnek létre a közfoglalkoztatás keretében. Ezek a projektek nem csak a helyi közösségeket erősítik, falvak, városrészek, épületek szépülnek meg, parlagon heverő területek kelnek új életre, közösségi terek jönnek létre. Az egyének önbizalmát, szakmai tudását és társadalmi beilleszkedését segítik a programok.
Holnaptól nemcsak követjük a világ fejlődését, hanem alakítjuk is
Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja beszédében hangsúlyozta, Békés vármegye a kincsek, az értékek, az önzetlen hazafiak, az oroszlánszívű bátrak, a kötelességtudó, áldozatkész, példamutató hősök megyéje.
– Településeink a múlt és a jelen városai és községei, de mi a jövőbe tartunk – folytatta a gondolatot. – Holnaptól nem csak követjük a világ fejlődését, hanem alakítjuk is. Lehetőséget kell teremtenünk, és mindennap el kell mondanunk, hogy megéri itt élni, és van mit tenni. Mert van kihívás, van érvényesülés, lesz munka és lesz lehetőség. S ha bezár egy gyár, akkor is előre tekintünk, mert jöhet egy új.
A rendezvényről szólva kifejtette, ezek a napok az együttműködés napjai.
– Először fordult elő, hogy a kormányhivatal és a vármegyei önkormányzat közösen szervezte meg Békés vármegye legszínesebb, legsokoldalúbb rendezvényét, és együtt szólítja meg a békési embereket – emelte ki. – Számtalan önkormányzat, civil szervezet, állami szerv, köztestület, kamara és munkáltató van jelen egyszerre és egy időben. Itt vagyunk, és azt üzenjük, hogy a békési emberek tudják és akarják alakítani a sorsukat.
Átadták a Békés Vármegye Értékteremtő Közfoglalkoztatásért díjakat
- Kotálikné Nagy Anikó – Vésztő
- Kósa-Vincze Nikolett – Nagykamarás
- Popon Csaba – Mezőhegyes
- Sztahovics Györgyné – Szabadkígyós
- Bohusné Lászik Katalin – Telekgerendás
- Herbszt Gergely – Gádoros
- Zolnai Éva – Köröstarcsa
- Birta Edit – Geszt
- Szatmári Csilla – Szeghalmi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
- Gézárt Zoltán – Békés Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály.
