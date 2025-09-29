szeptember 29., hétfő

Kötelező tartozékok

1 órája

Nem elég, ha betartod a KRESZ-t, ezért az apróságért is súlyos büntetés kaphatsz

Címkék#kötelező#tartozék#rendőrség#büntetés

Alaposan pórul járhatunk, ha nincs az autónkban pár előírt dolog. A rendőrök a megfelelő típusú egészségügyi doboz, vagy láthatósági mellény hiányát is büntethetik – ennek mértéke sokunknál mellbevágó lehet. Mutatjuk a kötelező tartozékok listáját!

Beol.hu

– A jogszabály szerint vannak bizonyos eszközök és felszerelések, amelyek a kötelező tartozékok közé tartoznak egy gépjárműben. Ezek célja, hogy vészhelyzetben, baleset esetén vagy meghibásodáskor gyors segítséget nyújtsanak, és megelőzzék a még nagyobb bajt − na, és persze azt se felejtsük el, hogy komoly büntetést is kaphatunk, ha nem rendelkezünk velük – olvasható a bama.hu cikkében. 

Ha nincsenek meg a kötelező tartozékok, 50 ezer forint is lehet a helyszíni bírság.
A kötelező tartozékok hiányát a rendőrök büntethetik. Fotó: MW-archív

Ha nincsenek meg a kötelező tartozékok, bírságot is kaphatunk

Mint írják, jókora büntetést kockáztatunk, ha a kötelező tartozékok nem találhatóak meg az autónkban. Ilyen kötelező tartozékok például

  • az elakadásjelző háromszög
  • a láthatósági mellény
  • és a B-típusú egészségügyi doboz is.

A kötelező tartozékokkal kapcsolatos lista tartalmazza a B-típusú egészségügyi doboz tartalmát is. Ha egy járműből hiányoznak a kötelező tartozékok, vagy azok például nem megfelelő állapotúak (pl. lejárt elsősegélydoboz), a rendőrök szabálysértés miatt meg is büntethetnek. A pontos büntetés mértéke függ a szabályszegés súlyosságától és körülményeitől is. Nem elég tehát betartani a KRESZ-t, érdemes az autónkat is megfelelően felkészíteni, hogy egy közúti ellenőrzés során ne érjen minket kellemetlenség.

A helyszíni bírság akár 150 ezer forint is lehet

A helyszíni bírság összege általában 5 és 50 ezer forint között mozog. Ezt jellemzően a rendőrök akkor szabják ki, ha a hiányosság nem veszélyezteti közvetlenül a közlekedésbiztonságot: például ha lejárt az elsősegélydoboz, vagy nincs láthatósági mellény. Vannak azonban súlyosabb esetek is, amikor például visszaesőként az ügy a szabálysértési hatóság (járási hivatal) elé kerül. Ebben az esetben a pénzbírság akár 150 ezer forint is lehet.

Vannak nem kötelező eszközök is, amelyek hasznosak lehetnek egy-egy út során, és vannak tiltott dolgok is, melyeket semmiképpen ne vigyünk magunkkal – a részletes listát a bama.hu cikkében találhatjuk.

Ha valaki nemcsak belföldön autózik rendszeresen, hanem például sűrűn átruccan Romániába is, annak érdemes tudnia, hogy szomszédunknál ebben az évben melyek a kötelező tartozékok.

 

 

