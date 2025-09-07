Orbán Viktor nyitja a politikai őszt – élő közvetítés a kötcsei piknikről – videó

A miniszterelnök beszéde elején humorral jelezte: rövidre fogja, mert este a feleségével ünneplik a 39. házassági évfordulójukat.

Ezután komolyra fordította a szót, és felidézte a tavaly Kötcsén felállított tézist: Nyugat-Európa értékei ma már inkább Közép-Európában találhatók meg. Úgy fogalmazott, a hit és az értelem, amelyek a nyugati világot életben tartották, a kontinens nyugati felén az iszlamizáció miatt eltűnőben vannak.

Orbán szerint az elmúlt év igazolta a felvetett kérdéseket: az amerikai választás, az orosz-ukrán háború kimenetele és az EU gyengesége mind erre mutatnak. Kifejtette, az Egyesült Államok új stratégiája a világgazdaság szétszedésére épül, mert belátták, hogy Kínával nem tudják tartani a tempót.

Európa esélyeiről szkeptikusan nyilatkozott, különösen a francia és német helyzetet említve, ugyanakkor Lengyelországban biztató változásokat lát. Véleménye szerint a nyugatnak bele kell törődnie, hogy Putyin marad az orosz elnök, és az oroszok győztek a háborúban.