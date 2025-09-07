szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

28°
+30
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Percről percre

1 órája

Orbán Viktor nyitja a politikai őszt – élő közvetítés a kötcsei piknikről – videó

Címkék#kötcsei piknik#Polgári Piknik#Orbán Viktor

Kövesse nálunk élőben Orbán Viktor beszédét a kötcsei Polgári Piknikről!

Beol.hu

A Polgári Magyarországért Alapítvány 2004 óta rendezi a Polgári Pikniket Kötcsén, ahol Orbán Viktor minden évben meghatározza a következő hónapok politikai irányát. Idén először élőben is követhető a beszéd, ami vasárnap 16 órakor kezdődik. A miniszterelnök a kötcsei pikniken várhatóan a 2026-os választásokról, Európa jövőjéről és a magyar gazdaság ellenállóképességéről beszél. Az elmúlt években innen indultak nagy politikai üzenetek: 2018-ban kampány, 2021-ben stabilitás, 2024-ben gazdasági semlegesség került előtérbe. 

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Világpolitikai kitekintő

A miniszterelnök beszéde elején humorral jelezte: rövidre fogja, mert este a feleségével ünneplik a 39. házassági évfordulójukat. 

Ezután komolyra fordította a szót, és felidézte a tavaly Kötcsén felállított tézist: Nyugat-Európa értékei ma már inkább Közép-Európában találhatók meg. Úgy fogalmazott, a hit és az értelem, amelyek a nyugati világot életben tartották, a kontinens nyugati felén az iszlamizáció miatt eltűnőben vannak. 

Orbán szerint az elmúlt év igazolta a felvetett kérdéseket: az amerikai választás, az orosz-ukrán háború kimenetele és az EU gyengesége mind erre mutatnak. Kifejtette, az Egyesült Államok új stratégiája a világgazdaság szétszedésére épül, mert belátták, hogy Kínával nem tudják tartani a tempót.

Európa esélyeiről szkeptikusan nyilatkozott, különösen a francia és német helyzetet említve, ugyanakkor Lengyelországban biztató változásokat lát. Véleménye szerint a nyugatnak bele kell törődnie, hogy Putyin marad az orosz elnök, és az oroszok győztek a háborúban.

Kiskakas vs. nagykakas

A miniszterelnök hangsúlyozta: ők mindig azt tették, amit mondtak, ebből fakad a választóik bizalma és a sorozatos győzelmek. Úgy vélte, 2026-ban is ez lesz a fő kérdés. Politikai ellenfeleiket élesen támadta, mondván, ők maguk ismerték el, hogy másképp kormányoznának, mint amiket ígérnek. Szerinte politikájuk a „balhézásra” épül, amit az is jelez, hogy Kötcsére is eljöttek provokálni. Magyar Péterre utalva úgy fogalmazott: „a kiskakasból sosem lesz nagykakas.”

Elkezdődött a beszéd

Orbán Viktor beszéde elején kifejtette: a rendezvény nyilvánossá tétele az ellenfeleik miatt vált szükségessé, emiatt a korábbiaknál kevesebb szurkálódás és kiszólás hangzik majd el tőle. Úgy fogalmazott, a nyíltság célja az, hogy bizonyítsák jó szándékaikat.

Kedvcsináló a miniszterelnöktől
A Hír TV élő adása, elemzőkkel
Kezdjük!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu