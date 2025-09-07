1 órája
Orbán Viktor nyitja a politikai őszt – élő közvetítés a kötcsei piknikről – videó
Kövesse nálunk élőben Orbán Viktor beszédét a kötcsei Polgári Piknikről!
A Polgári Magyarországért Alapítvány 2004 óta rendezi a Polgári Pikniket Kötcsén, ahol Orbán Viktor minden évben meghatározza a következő hónapok politikai irányát. Idén először élőben is követhető a beszéd, ami vasárnap 16 órakor kezdődik. A miniszterelnök a kötcsei pikniken várhatóan a 2026-os választásokról, Európa jövőjéről és a magyar gazdaság ellenállóképességéről beszél. Az elmúlt években innen indultak nagy politikai üzenetek: 2018-ban kampány, 2021-ben stabilitás, 2024-ben gazdasági semlegesség került előtérbe.
Világpolitikai kitekintő
A miniszterelnök beszéde elején humorral jelezte: rövidre fogja, mert este a feleségével ünneplik a 39. házassági évfordulójukat.
Ezután komolyra fordította a szót, és felidézte a tavaly Kötcsén felállított tézist: Nyugat-Európa értékei ma már inkább Közép-Európában találhatók meg. Úgy fogalmazott, a hit és az értelem, amelyek a nyugati világot életben tartották, a kontinens nyugati felén az iszlamizáció miatt eltűnőben vannak.
Orbán szerint az elmúlt év igazolta a felvetett kérdéseket: az amerikai választás, az orosz-ukrán háború kimenetele és az EU gyengesége mind erre mutatnak. Kifejtette, az Egyesült Államok új stratégiája a világgazdaság szétszedésére épül, mert belátták, hogy Kínával nem tudják tartani a tempót.
Európa esélyeiről szkeptikusan nyilatkozott, különösen a francia és német helyzetet említve, ugyanakkor Lengyelországban biztató változásokat lát. Véleménye szerint a nyugatnak bele kell törődnie, hogy Putyin marad az orosz elnök, és az oroszok győztek a háborúban.
Kiskakas vs. nagykakas
A miniszterelnök hangsúlyozta: ők mindig azt tették, amit mondtak, ebből fakad a választóik bizalma és a sorozatos győzelmek. Úgy vélte, 2026-ban is ez lesz a fő kérdés. Politikai ellenfeleiket élesen támadta, mondván, ők maguk ismerték el, hogy másképp kormányoznának, mint amiket ígérnek. Szerinte politikájuk a „balhézásra” épül, amit az is jelez, hogy Kötcsére is eljöttek provokálni. Magyar Péterre utalva úgy fogalmazott: „a kiskakasból sosem lesz nagykakas.”
Elkezdődött a beszéd
Orbán Viktor beszéde elején kifejtette: a rendezvény nyilvánossá tétele az ellenfeleik miatt vált szükségessé, emiatt a korábbiaknál kevesebb szurkálódás és kiszólás hangzik majd el tőle. Úgy fogalmazott, a nyíltság célja az, hogy bizonyítsák jó szándékaikat.