Orbán Viktor nyitja a politikai őszt – élő közvetítés a kötcsei piknikről – videó

A Polgári Magyarországért Alapítvány 2004 óta rendezi a Polgári Pikniket Kötcsén, ahol Orbán Viktor minden évben meghatározza a következő hónapok politikai irányát. Idén először élőben is követhető a beszéd, ami vasárnap 16 órakor kezdődik. A miniszterelnök a kötcsei pikniken várhatóan a 2026-os választásokról, Európa jövőjéről és a magyar gazdaság ellenállóképességéről beszél. Az elmúlt években innen indultak nagy politikai üzenetek: 2018-ban kampány, 2021-ben stabilitás, 2024-ben gazdasági semlegesség került előtérbe.