szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

28°
+30
+15
Orbán Viktor nyitja a politikai őszt – élő közvetítés a kötcsei piknikről – videó

Címkék#kötcsei piknik#Polgári Piknik#Orbán Viktor

Kövesse nálunk élőben Orbán Viktor beszédét a kötcsei Polgári Piknikről!

Beol.hu

A Polgári Magyarországért Alapítvány 2004 óta rendezi a Polgári Pikniket Kötcsén, ahol Orbán Viktor minden évben meghatározza a következő hónapok politikai irányát. Idén először élőben is követhető a beszéd, ami vasárnap 16 órakor kezdődik. A miniszterelnök a kötcsei pikniken várhatóan a 2026-os választásokról, Európa jövőjéről és a magyar gazdaság ellenállóképességéről beszél. Az elmúlt években innen indultak nagy politikai üzenetek: 2018-ban kampány, 2021-ben stabilitás, 2024-ben gazdasági semlegesség került előtérbe. 

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Elkezdődött a beszéd

Orbán Viktor beszéde elején kifejtette: a rendezvény nyilvánossá tétele az ellenfeleik miatt vált szükségessé, emiatt a korábbiaknál kevesebb szurkálódás és kiszólás hangzik majd el tőle. Úgy fogalmazott, a nyíltság célja az, hogy bizonyítsák jó szándékaikat.

Kedvcsináló a miniszterelnöktől
A Hír TV élő adása, elemzőkkel
Kezdjük!
