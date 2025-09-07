42 perce
Kötcsére figyel vasárnap az ország, kezdődik a polgári piknik
Vasárnap ismét Kötcse ad otthont a Polgári Magyarországért Alapítvány hagyományos piknikjének. Orbán Viktor miniszterelnök délután értékeli a politikai helyzetet. Nálunk percről percre követheti a fejleményeket!
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Forrás: MTI
Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.
Kárpátaljai magyar családoknak gyűjtenek
Kötcsén idén a háború kárpátaljai magyar áldozatainak családjai kapják a rendezvény bevételét, amelyet délután közvetítenek a Facebookon.
Magyar Péter adóemelési tervei árnyékolják be kötcsei akcióját
Vasárnapra Kötcsére hívta támogatóit Magyar Péter, ugyanarra a napra, amikor Orbán Viktor a polgári pikniken tartja beszédét. Ahogy a Magyar Nemzet megírta, Tisza Párt vezetője ezzel akar figyelmet szerezni, de pártja közben adóemelési tervei miatt komoly bírálatot kap. Az Index által megszerzett dokumentum szerint többkulcsos, progresszív adórendszert akarnak bevezetni, Tarr Zoltán alelnök ezt nyíltan is kimondta.
A kötcsei rendezvények miatt a rendőrség és a TEK egész napos biztonsági intézkedéseket rendelt el. Az utcák lezárása, a csomagok és járművek ellenőrzése a helyieket is érinti, akiktől türelmet és együttműködést kérnek.