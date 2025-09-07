szeptember 7., vasárnap

Kötcsére figyel vasárnap az ország, kezdődik a polgári piknik

Vasárnap ismét Kötcse ad otthont a Polgári Magyarországért Alapítvány hagyományos piknikjének. Orbán Viktor miniszterelnök délután értékeli a politikai helyzetet. Nálunk percről percre követheti a fejleményeket!

Kötcsére figyel vasárnap az ország, kezdődik a polgári piknik

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Forrás: MTI

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Kárpátaljai magyar családoknak gyűjtenek

Kötcsén idén a háború kárpátaljai magyar áldozatainak családjai kapják a rendezvény bevételét, amelyet délután közvetítenek a Facebookon.

Magyar Péter adóemelési tervei árnyékolják be kötcsei akcióját

Vasárnapra Kötcsére hívta támogatóit Magyar Péter, ugyanarra a napra, amikor Orbán Viktor a polgári pikniken tartja beszédét. Ahogy a Magyar Nemzet megírta, Tisza Párt vezetője ezzel akar figyelmet szerezni, de pártja közben adóemelési tervei miatt komoly bírálatot kap. Az Index által megszerzett dokumentum szerint többkulcsos, progresszív adórendszert akarnak bevezetni, Tarr Zoltán alelnök ezt nyíltan is kimondta.

A kötcsei rendezvények miatt a rendőrség és a TEK egész napos biztonsági intézkedéseket rendelt el. Az utcák lezárása, a csomagok és járművek ellenőrzése a helyieket is érinti, akiktől türelmet és együttműködést kérnek.

Forrás: Rendőrség


 

