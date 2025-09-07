Kötcsére figyel vasárnap az ország, kezdődik a polgári piknik

Vasárnapra Kötcsére hívta támogatóit Magyar Péter, ugyanarra a napra, amikor Orbán Viktor a polgári pikniken tartja beszédét. Ahogy a Magyar Nemzet megírta, Tisza Párt vezetője ezzel akar figyelmet szerezni, de pártja közben adóemelési tervei miatt komoly bírálatot kap. Az Index által megszerzett dokumentum szerint többkulcsos, progresszív adórendszert akarnak bevezetni, Tarr Zoltán alelnök ezt nyíltan is kimondta.

A kötcsei rendezvények miatt a rendőrség és a TEK egész napos biztonsági intézkedéseket rendelt el. Az utcák lezárása, a csomagok és járművek ellenőrzése a helyieket is érinti, akiktől türelmet és együttműködést kérnek.

Forrás: Rendőrség



