2 órája
Kötcsére figyel vasárnap az ország, kezdődik a polgári piknik
Vasárnap ismét Kötcse ad otthont a Polgári Magyarországért Alapítvány hagyományos piknikjének. Orbán Viktor miniszterelnök délután értékeli a politikai helyzetet. Nálunk percről percre követheti a fejleményeket!
Orbán Viktor miniszterelnök
Forrás: Forrás: MTI
Kötcsén rendezik meg a Polgári Magyarországért Alapítvány piknikjét, ahol 2004 óta Orbán Viktor tart politikai évadnyitó beszédet. Az idei rendezvény újdonsága, hogy a kormányfő beszédét első alkalommal nemcsak a helyszínen hallhatják, hanem a közösségi médián keresztül élőben is követhető lesz.
A felszólalás központi eleme várhatóan a 2026-os választásokra való felkészülés, valamint az Európai Unió és a háborús helyzet értékelése lesz. Orbán Viktor korábbi kötcsei üzenetei rendre stratégiai irányt szabtak, ezért most is kulcsfontosságú gondolatok hangzanak majd el – írja a Magyar Nemzet.
Tájékoztató kampány indult
Kötcsén vette kezdetét a Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampánya, amely a Tisza Párt adóelképzeléseire világít rá. A szervezet szerint Magyar Péter és társai többkulcsos szja-t akarnak bevezetni, 22 és 33 százalékos kulcsokkal. Ez a tervezett intézkedés az alacsonyabb jövedelműeket is érintené. A mozgalom célja, hogy a választók ne maradjanak tájékozatlanok.
Utánozhatatlan
Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán is követhető lesz majd a beszéd.
Érkeznek a résztvevők és az első képek
Egymás után futnak be a vendégek a kötcsei polgári piknikre – a Sonline.hu fotóit ide kattintva láthatja.
„Változik a világ, változik Kötcse”
Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője videóval jelentkezett Kötcséről, a Dobozy-kúriából. Videójában rámutatott:
Változik a világ, változik Kötcse, ettől az évtől nyitva van, az interneten keresztül is lehet követni, hogy mi történik itt bent, a Dobozy-kúriában.
Orbán Viktor miniszterelnök beszéde 16 órakor kezdődik, a beszédet online felületeken lehet majd követni, és a Hír TV is élőben közvetíti.
Kárpátaljai magyar családoknak gyűjtenek
Kötcsén idén a háború kárpátaljai magyar áldozatainak családjai kapják a rendezvény bevételét, amelyet délután közvetítenek a Facebookon.
Magyar Péter adóemelési tervei árnyékolják be kötcsei akcióját
Vasárnapra Kötcsére hívta támogatóit Magyar Péter, ugyanarra a napra, amikor Orbán Viktor a polgári pikniken tartja beszédét. Ahogy a Magyar Nemzet megírta, Tisza Párt vezetője ezzel akar figyelmet szerezni, de pártja közben adóemelési tervei miatt komoly bírálatot kap. Az Index által megszerzett dokumentum szerint többkulcsos, progresszív adórendszert akarnak bevezetni, Tarr Zoltán alelnök ezt nyíltan is kimondta.
A kötcsei rendezvények miatt a rendőrség és a TEK egész napos biztonsági intézkedéseket rendelt el. Az utcák lezárása, a csomagok és járművek ellenőrzése a helyieket is érinti, akiktől türelmet és együttműködést kérnek.