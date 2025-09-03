szeptember 3., szerda

Rendezvény

56 perce

Jön a várva várt falusi fesztivál, már mindenki erre készül

Címkék#Körösnagyharsányban#káposztafesztivál#program#műsor

Főzőversennyel, helyi és környékbeli csoportok műsorával, valamint koncertekkel készül a település. Erre a fesztiválra az elszármazottak is rendre hazatérnek.

Licska Balázs

Ismét megszervezik Körösnagyharsányban a Káposztafesztivált, mégpedig szeptember 13-án, szombaton. A főzőverseny 8 órakor veszi kezdetét, amelynek jelentkezési határideje immár lejárt – derült ki a körösnagyharsányi önkormányzat Facebook-oldaláról. 

Káposztafesztivál Körösharsányban
Jön a várva várt fesztivál, amelyre az elszármazottak is hazatérnek. Fotó: MW

A program szerint

  • 14 órától fellépnek a helyi és környékbeli csoportok,
  • 17.30 órakor jön Postás Józsi,
  • 18.30 órakor fellép a VOX együttes,
  • 19.30 órakor következik Döge Csaba és Szilágyi Attila műsora,
  • 20.30 órától pedig diszkóval készülnek a fesztiválozóknak.

 

 

 

