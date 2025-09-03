Rendezvény
56 perce
Jön a várva várt falusi fesztivál, már mindenki erre készül
Főzőversennyel, helyi és környékbeli csoportok műsorával, valamint koncertekkel készül a település. Erre a fesztiválra az elszármazottak is rendre hazatérnek.
Ismét megszervezik Körösnagyharsányban a Káposztafesztivált, mégpedig szeptember 13-án, szombaton. A főzőverseny 8 órakor veszi kezdetét, amelynek jelentkezési határideje immár lejárt – derült ki a körösnagyharsányi önkormányzat Facebook-oldaláról.
A program szerint
- 14 órától fellépnek a helyi és környékbeli csoportok,
- 17.30 órakor jön Postás Józsi,
- 18.30 órakor fellép a VOX együttes,
- 19.30 órakor következik Döge Csaba és Szilágyi Attila műsora,
- 20.30 órától pedig diszkóval készülnek a fesztiválozóknak.
