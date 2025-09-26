Juhnyájat csodáltak, pókok közé keveredtek az óvodások

Orosházi óvodások népes csoportja látogatott dottó vonattal a Körös-Maros Nemzeti Park Fehértó részterületére. Első állomásuk a Lófogó-ér melletti kilátó volt, ahol elámultak a hatalmas, nyílt gyepes élőhelyeken. A vendéglátók elmagyarázták nekik, hogy mi a különbség az otthoni füves, pázsitos udvar és az itteni gyepek között. Rácsodálkoztak a juhnyájra, szemügyre vehették azt is, milyen külső jegyekben térnek el egymástól az őshonos cigája és rackajuhok. A juhász munkáját segítő, mudi terelőkutyákat is kíváncsian nézegették.

A Móricz Zsigmond utcai óvodából érkeztek a pusztába. Fotó: Palcsek István

A gyerekcsapat hazánk legnagyobb pókfajának, a szongáriai cselőpóknak egy példányára is rábukkant – derült ki a nemzeti park oldalán olvasható beszámolóból.