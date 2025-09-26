szeptember 26., péntek

Látogatás a pusztában

16 perce

Juhnyájat csodáltak, pókok közé keveredtek az óvodások

Címkék#Fehértó#óvodások#Körös-Maros Nemzeti Park

A juhnyájat és a szongáriai cselőpókot is megcsodálták azok az óvodások, akik kirándulásuk végállomásaként a kardoskúti pusztát választották.

Csete Ilona

Orosházi óvodások népes csoportja látogatott dottó vonattal a Körös-Maros Nemzeti Park Fehértó részterületére. Első állomásuk a Lófogó-ér melletti kilátó volt, ahol elámultak a hatalmas, nyílt gyepes élőhelyeken. A vendéglátók elmagyarázták nekik, hogy mi a különbség az otthoni füves, pázsitos udvar és az itteni gyepek között. Rácsodálkoztak a juhnyájra, szemügyre vehették azt is, milyen külső jegyekben térnek el egymástól az őshonos cigája és rackajuhok. A juhász munkáját segítő, mudi terelőkutyákat is kíváncsian nézegették.

A Móricz Zsigmond utcai óvodából érkeztek a pusztába. Fotó: Palcsek István

A gyerekcsapat hazánk legnagyobb pókfajának, a szongáriai cselőpóknak egy példányára is rábukkant – derült ki a nemzeti park oldalán olvasható beszámolóból.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

