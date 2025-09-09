szeptember 9., kedd

Körös Makett Kupa

1 órája

Makettek töltik meg a Csabagyöngye Kulturális Központ nagy termét

Címkék#Körös Makett Kupa#Körös Makett Klub#kiállítás#Csabagyöngye Kulturális Központ#Bodó Imre

Apróságokkal töltik meg a Csabagyöngye Kulturális Központ legnagyobb, Agóra termét szeptember 20-án és 21-én, szombaton és vasárnap – jelentették be az intézményben kedden tartott sajtótájékoztatón. A Csabagyöngye Kulturális Központ és a Körös Makett Klub immár 31. alkalommal rendezi meg a Körös Makett Kupa nemzetközi makettkiállítást és -versenyt.

Licska Balázs

Immár 31. alkalommal rendezik meg a Körös Makett Kupa nemzetközi makettkiállítást és -versenyt, amely másodszorra kerül az intézmény Agóra termébe. A Körös Makett Klub 1994-ben jött létre, 2014 óta ad otthont neki a Csabagyöngye Kulturális Központ – ismertette Varga Anna, az intézmény igazgatója.

Körös Makett Kupa a Csabagyönygyében
A Körös Makett Kupa nemzetközi makettkiállításról és -versenyről Bodó Imre és Varga Anna mesélt. Fotó: Licska Balázs

A Körös Makett Kupa keretében két kiemelt kategóriát hirdettek

Bodó Imre, a Körös Makett Klub vezetője elmondta, hogy a Körös Makett Kupa makettkiállítás és -verseny keretében 39 kategóriában várnak maketteket, és két kiemelt kategóriát hirdettek: mondhatni ringbe szállnak

  • a MiG–21-es vadászrepülőgépek,
  • a különleges, nem harcoló katonai járművek.

Nagyjából 300-350 alkotás érkezik a makettkiállításra és -versenyre

Az előnevezés immár elindult, eddig mintegy százat regisztráltak, és nagyjából 300-350 makettre számítanak. A rendezvény nemzetközi, hiszen érkeznek apróságok várhatóan Romániából, Szerbiából, Szlovákiából és Horvátországból is. A makettekről szakértő zsűri mond véleményt, több díjat és okleveleket osztanak, illetve gazdára talál a legjobbnak járó jutalom, a Best of Show elismerés is.

Apróságok kiállítása
Apróságokkal töltik meg a Csabagyöngye Kulturális Központ legnagyobb, Agóra termét. Fotó: Licska Balázs

Kétnapos lesz a rendezvény a Csabagyöngye Kulturális Központban

A Körös Makett Kupa nemzetközi makettkiállítás és -verseny

  • szeptember 20-án, szombaton 8 és 18 óra,
  • szeptember 21-én, vasárnap 8 és 14 óra

között lesz látogatható. Amellett, hogy alaposan szemügyre lehet venni az apróságokat, előadásokkal ugyancsak készülnek a szervezők – élménybeszámolót tartanak a polgári és a katonai repülés mindentudói –, és igazán különleges alkotásokkal érkezik majd A Gyűrűk Ura tematikában alkotó Helm, azaz Gyevnár Ádám.

 

 

