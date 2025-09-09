1 órája
Makettek töltik meg a Csabagyöngye Kulturális Központ nagy termét
Apróságokkal töltik meg a Csabagyöngye Kulturális Központ legnagyobb, Agóra termét szeptember 20-án és 21-én, szombaton és vasárnap – jelentették be az intézményben kedden tartott sajtótájékoztatón. A Csabagyöngye Kulturális Központ és a Körös Makett Klub immár 31. alkalommal rendezi meg a Körös Makett Kupa nemzetközi makettkiállítást és -versenyt.
A Körös Makett Kupa keretében két kiemelt kategóriát hirdettek
Bodó Imre, a Körös Makett Klub vezetője elmondta, hogy a Körös Makett Kupa makettkiállítás és -verseny keretében 39 kategóriában várnak maketteket, és két kiemelt kategóriát hirdettek: mondhatni ringbe szállnak
- a MiG–21-es vadászrepülőgépek,
- a különleges, nem harcoló katonai járművek.
Nagyjából 300-350 alkotás érkezik a makettkiállításra és -versenyre
Az előnevezés immár elindult, eddig mintegy százat regisztráltak, és nagyjából 300-350 makettre számítanak. A rendezvény nemzetközi, hiszen érkeznek apróságok várhatóan Romániából, Szerbiából, Szlovákiából és Horvátországból is. A makettekről szakértő zsűri mond véleményt, több díjat és okleveleket osztanak, illetve gazdára talál a legjobbnak járó jutalom, a Best of Show elismerés is.
Kétnapos lesz a rendezvény a Csabagyöngye Kulturális Központban
A Körös Makett Kupa nemzetközi makettkiállítás és -verseny
- szeptember 20-án, szombaton 8 és 18 óra,
- szeptember 21-én, vasárnap 8 és 14 óra
között lesz látogatható. Amellett, hogy alaposan szemügyre lehet venni az apróságokat, előadásokkal ugyancsak készülnek a szervezők – élménybeszámolót tartanak a polgári és a katonai repülés mindentudói –, és igazán különleges alkotásokkal érkezik majd A Gyűrűk Ura tematikában alkotó Helm, azaz Gyevnár Ádám.
