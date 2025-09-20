45 perce
Makettekkel töltötték meg a Csabagyöngye nagytermét – videóval, galériával
Apróságokkal, különleges alkotásokkal telt meg a Csabagyöngye Kulturális Központ nagyterme. Szombaton kezdődött és vasárnapig tart a Körös Makett Kupa nemzetközi makettkiállítás és -verseny. Mi is benéztünk, és valóságos csodákkal találkoztunk.
A Körös Makett Kupa nemzetközi makettkiállítás és -versenyt immár 31. alkalommal szervezték meg, és másodszorra került a szombati és vasárnapi rendezvény a Csabagyöngye Kulturális Központ legnagyobb, Agóra termébe. A szervező Körös Makett Klub 1994-ben jött létre, és 2014 óta ad otthont neki a kulturális központ – ismertették a programot beharangozó sajtótájékoztatón.
Körös Makett Kupa: két kiemelt kategóriát hirdettek
Bodó Imre klubvezető elmondta, hogy a Körös Makett Kupa keretében 39 kategóriában vártak alkotásokat, és két kiemelt kategóriát hirdettek meg,
- egyrészt a MiG–21-es vadászrepülőgépeknek,
- másrészt a különleges, nem harcoló katonai járműveknek.
Ezért jó a makettezés
Feltöltődést, kikapcsolódást jelent a makettezés – mondta. Hangsúlyozta, hogy a kreativitás mellett a tudásvágyat is kielégíti ez a szenvedély, hiszen a folyamat rengeteg utánajárást igényel, hogy minden valósághű legyen. A makettezés révén közben a kézügyességet is szinten lehet tartani. Bár menet közben is élményekkel gazdagodik az, aki ennek a hobbinak él, az igazi csoda a végeredmény, és öröm, hogy nemcsak ő, hanem mások is gyönyörködhetnek benne. Azt ugyancsak kiemelte, hogy a makettezők remek közösséget alkotnak, és barátságok születnek.
Autók, repülőgépek, hajók foglalták el az asztalokat
A Csabagyöngye Kulturális Központ nagytermében rendkívül sokféle makett kapott helyet. Vannak többek között autók, repülőgépek, hajók:
- ott van például a Vissza a jövőbe című filmekből ismert DeLorean,
- ott vannak a MiG–21-esek, de találkozni Messerschmitt Bf 109-esekkel is – sőt, eredeti alkatrészeket, illetve egy replika műszerfalat is hoztak –,
- illetve ott van például a második világháború során elsüllyesztett csatahajó, a Prince of Wales, ráadásul kartonpapírból.
Gyufaszálfdarabokból épít kastélyokat
Szűcs Pál gyufaszálakból, pontosabban – ahogy ő is kiemelte – gyufaszáldarabokból épít kastélyokat. Elmondta, hogy egy bajor házzal és egy skót kastéllyal kezdett, a szenvedélyének pedig azóta él igazán, hogy 2003-ban nyugdíjba vonult. Egy-egy művön napi öt órával számolva is hónapokon, éveken át dolgozik. A Körös Makett Kupa miatt elhozta Békéscsabára a székesfehérvári, kisfaludi Simay–Holczer-kastélyt, a kondorosi Batthyány–Geist-kastélyt, előbbit 18 ezer, utóbbit 18 ezer darabból állította össze.
Elmondta, hogy mielőtt nekiállt a munkának, elment a helyszínekre, körbefotózta az épületeket, majd a fényképek és az emlékezete alapján dolgozott. Hangsúlyozta, hogy semmilyen tervet nem készített a makettezés előtt, és mindenki csodálkozik, hogy miként lehetséges, hogy így is sikerült méretarányos alkotásokat létrehoznia. Most a magyarszecsődi Batthyány-kastélyon dolgozik év eleje óta, a felénél tart, de a sok-sok díszítőelem miatt szerinte két év is eltelik, mire elkészül vele.
Körös Makett Kupa kiállításFotók: Licska Balázs
A Gyűrűk Ura tematikában alkot Helm, Gyevnár Ádám
A Gyűrűk Ura tematikában utazó Gyevnár Ádám, Helm rendkívüli alkotásokat hozott, amelyekkel hatalmas sikert aratott. Egyedi könyvborításokat, leselejtezett kiadványok felhasználásával könyvzugokat, diorámákat, de a történetekben feltűnt jellegzetes eszközöket – például kardokat, sisakokat, koronákat – is készít. Igazán különleges volt a palantír, a mágikus gömb.
Két napon át tart a Körös Makett Kupa
A Körös Makett Kupa nemzetközi makettkiállítás és -verseny
- szombaton 8 és 18 óra között,
- vasárnap 8 és 14 óra között
látogatható a Csabagyöngye Kulturális Központban.