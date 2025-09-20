szeptember 20., szombat

Friderika névnap

23°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körös Makett Kupa

45 perce

Makettekkel töltötték meg a Csabagyöngye nagytermét – videóval, galériával

Címkék#Körös Makett Kupa#rendezvény#Csabagyöngye Kulturális Központ#Békéscsaba

Apróságokkal, különleges alkotásokkal telt meg a Csabagyöngye Kulturális Központ nagyterme. Szombaton kezdődött és vasárnapig tart a Körös Makett Kupa nemzetközi makettkiállítás és -verseny. Mi is benéztünk, és valóságos csodákkal találkoztunk.

Licska Balázs

A Körös Makett Kupa nemzetközi makettkiállítás és -versenyt immár 31. alkalommal szervezték meg, és másodszorra került a szombati és vasárnapi rendezvény a Csabagyöngye Kulturális Központ legnagyobb, Agóra termébe. A szervező Körös Makett Klub 1994-ben jött létre, és 2014 óta ad otthont neki a kulturális központ – ismertették a programot beharangozó sajtótájékoztatón.

A Körös Makett Kupa
A Körös Makett Kupa szombaton kezdődött és vasárnapig tart a Csabagyöngye Kulturális Központban. Fotó: Licska Balázs

Körös Makett Kupa: két kiemelt kategóriát hirdettek

Bodó Imre klubvezető elmondta, hogy a Körös Makett Kupa keretében 39 kategóriában vártak alkotásokat, és két kiemelt kategóriát hirdettek meg, 

  • egyrészt a MiG–21-es vadászrepülőgépeknek,
  • másrészt a különleges, nem harcoló katonai járműveknek.

Ezért jó a makettezés

Feltöltődést, kikapcsolódást jelent a makettezés – mondta. Hangsúlyozta, hogy a kreativitás mellett a tudásvágyat is kielégíti ez a szenvedély, hiszen a folyamat rengeteg utánajárást igényel, hogy minden valósághű legyen. A makettezés révén közben a kézügyességet is szinten lehet tartani. Bár menet közben is élményekkel gazdagodik az, aki ennek a hobbinak él, az igazi csoda a végeredmény, és öröm, hogy nemcsak ő, hanem mások is gyönyörködhetnek benne. Azt ugyancsak kiemelte, hogy a makettezők remek közösséget alkotnak, és barátságok születnek.

Autók, repülőgépek, hajók foglalták el az asztalokat

A Csabagyöngye Kulturális Központ nagytermében rendkívül sokféle makett kapott helyet. Vannak többek között autók, repülőgépek, hajók:

  • ott van például a Vissza a jövőbe című filmekből ismert DeLorean,
  • ott vannak a MiG–21-esek, de találkozni Messerschmitt Bf 109-esekkel is – sőt, eredeti alkatrészeket, illetve egy replika műszerfalat is hoztak –,
  • illetve ott van például a második világháború során elsüllyesztett csatahajó, a Prince of Wales, ráadásul kartonpapírból.

Gyufaszálfdarabokból épít kastélyokat

Szűcs Pál gyufaszálakból, pontosabban – ahogy ő is kiemelte – gyufaszáldarabokból épít kastélyokat. Elmondta, hogy egy bajor házzal és egy skót kastéllyal kezdett, a szenvedélyének pedig azóta él igazán, hogy 2003-ban nyugdíjba vonult. Egy-egy művön napi öt órával számolva is hónapokon, éveken át dolgozik. A Körös Makett Kupa miatt elhozta Békéscsabára a székesfehérvári, kisfaludi Simay–Holczer-kastélyt, a kondorosi Batthyány–Geist-kastélyt, előbbit 18 ezer, utóbbit 18 ezer darabból állította össze. 

A Körös Makett Kupa
Szűcs Pál elkészítette gyufaszáldarabokból a kondorosi Batthyány–Geist-kastélyt is, ezt is elhozta a Körös Makett Kupa alkalmából Békéscsabára. Fotó: Licska Balázs

Elmondta, hogy mielőtt nekiállt a munkának, elment a helyszínekre, körbefotózta az épületeket, majd a fényképek és az emlékezete alapján dolgozott. Hangsúlyozta, hogy semmilyen tervet nem készített a makettezés előtt, és mindenki csodálkozik, hogy miként lehetséges, hogy így is sikerült méretarányos alkotásokat létrehoznia. Most a magyarszecsődi Batthyány-kastélyon dolgozik év eleje óta, a felénél tart, de a sok-sok díszítőelem miatt szerinte két év is eltelik, mire elkészül vele.

Körös Makett Kupa kiállítás

Fotók: Licska Balázs

A Gyűrűk Ura tematikában alkot Helm, Gyevnár Ádám

A Gyűrűk Ura tematikában utazó Gyevnár Ádám, Helm rendkívüli alkotásokat hozott, amelyekkel hatalmas sikert aratott. Egyedi könyvborításokat, leselejtezett kiadványok felhasználásával könyvzugokat, diorámákat, de a történetekben feltűnt jellegzetes eszközöket – például kardokat, sisakokat, koronákat – is készít. Igazán különleges volt a palantír, a mágikus gömb.

Gyevnár Ádám, Helm A Gyűrűk Ura tematikában alkot, hozott egy mágikus gömböt, egy palantírt is. Fotó: Licska Balázs

Két napon át tart a Körös Makett Kupa

A Körös Makett Kupa nemzetközi makettkiállítás és -verseny

  • szombaton 8 és 18 óra között,
  • vasárnap 8 és 14 óra között

látogatható a Csabagyöngye Kulturális Központban.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu