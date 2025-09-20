Makettekkel töltötték meg a Csabagyöngye nagytermét – videóval, galériával

A Körös Makett Kupa nemzetközi makettkiállítás és -versenyt immár 31. alkalommal szervezték meg, és másodszorra került a szombati és vasárnapi rendezvény a Csabagyöngye Kulturális Központ legnagyobb, Agóra termébe. A szervező Körös Makett Klub 1994-ben jött létre, és 2014 óta ad otthont neki a kulturális központ – ismertették a programot beharangozó sajtótájékoztatón.

A Körös Makett Kupa szombaton kezdődött és vasárnapig tart a Csabagyöngye Kulturális Központban. Fotó: Licska Balázs

Körös Makett Kupa: két kiemelt kategóriát hirdettek

Bodó Imre klubvezető elmondta, hogy a Körös Makett Kupa keretében 39 kategóriában vártak alkotásokat, és két kiemelt kategóriát hirdettek meg,

egyrészt a MiG–21-es vadászrepülőgépeknek,

másrészt a különleges, nem harcoló katonai járműveknek.

Ezért jó a makettezés

Feltöltődést, kikapcsolódást jelent a makettezés – mondta. Hangsúlyozta, hogy a kreativitás mellett a tudásvágyat is kielégíti ez a szenvedély, hiszen a folyamat rengeteg utánajárást igényel, hogy minden valósághű legyen. A makettezés révén közben a kézügyességet is szinten lehet tartani. Bár menet közben is élményekkel gazdagodik az, aki ennek a hobbinak él, az igazi csoda a végeredmény, és öröm, hogy nemcsak ő, hanem mások is gyönyörködhetnek benne. Azt ugyancsak kiemelte, hogy a makettezők remek közösséget alkotnak, és barátságok születnek.

Autók, repülőgépek, hajók foglalták el az asztalokat

A Csabagyöngye Kulturális Központ nagytermében rendkívül sokféle makett kapott helyet. Vannak többek között autók, repülőgépek, hajók:

ott van például a Vissza a jövőbe című filmekből ismert DeLorean,

ott vannak a MiG–21-esek, de találkozni Messerschmitt Bf 109-esekkel is – sőt, eredeti alkatrészeket, illetve egy replika műszerfalat is hoztak –,

illetve ott van például a második világháború során elsüllyesztett csatahajó, a Prince of Wales, ráadásul kartonpapírból.

Gyufaszálfdarabokból épít kastélyokat

Szűcs Pál gyufaszálakból, pontosabban – ahogy ő is kiemelte – gyufaszáldarabokból épít kastélyokat. Elmondta, hogy egy bajor házzal és egy skót kastéllyal kezdett, a szenvedélyének pedig azóta él igazán, hogy 2003-ban nyugdíjba vonult. Egy-egy művön napi öt órával számolva is hónapokon, éveken át dolgozik. A Körös Makett Kupa miatt elhozta Békéscsabára a székesfehérvári, kisfaludi Simay–Holczer-kastélyt, a kondorosi Batthyány–Geist-kastélyt, előbbit 18 ezer, utóbbit 18 ezer darabból állította össze.