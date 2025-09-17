Elő a személyikkel, ismét házhoz jön az ügyintézés

A hírt Murony Község hivatalos Facebook-oldalán tették közzé. E szerint szeptember 23-án 14.30-16.00 között a polgármesteri hivatalnál a Földvári u. 1. szám alatt többek között az alábbi ügyek intézhetőek majd:

személyazonosító okmány (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél)

lakcímigazolvány

lakcímbejelentés

diákigazolvány

DÁP regisztráció

Megjegyezték, hogy díjfizetésre csak bankkártyával lesz lehetőség.