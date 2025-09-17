szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

21°
+28
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Segítség

1 órája

Elő a személyikkel, ismét házhoz jön az ügyintézés

Címkék#kormányablakbusz#lakcímigazolvány#hírek#személyi igazolvány#jogosítvány#regisztráció

Kormányablakbusz érkezik a településre, itt vannak a legfontosabb részletek.

Munkatársunktól
Elő a személyikkel, ismét házhoz jön az ügyintézés

Kormányablakbusz érkezik Muronyba szeptember 23-án.

Fotó: MW-archív/Cseh Gábor

A hírt Murony Község hivatalos Facebook-oldalán tették közzé. E szerint szeptember 23-án 14.30-16.00 között a polgármesteri hivatalnál a Földvári u. 1. szám alatt többek között az alábbi ügyek intézhetőek majd:

  • személyazonosító okmány (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél)
  • lakcímigazolvány
  • lakcímbejelentés
  • diákigazolvány
  • DÁP regisztráció

Megjegyezték, hogy díjfizetésre csak bankkártyával lesz lehetőség.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu