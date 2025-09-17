Segítség
1 órája
Elő a személyikkel, ismét házhoz jön az ügyintézés
Kormányablakbusz érkezik a településre, itt vannak a legfontosabb részletek.
Kormányablakbusz érkezik Muronyba szeptember 23-án.
Fotó: MW-archív/Cseh Gábor
A hírt Murony Község hivatalos Facebook-oldalán tették közzé. E szerint szeptember 23-án 14.30-16.00 között a polgármesteri hivatalnál a Földvári u. 1. szám alatt többek között az alábbi ügyek intézhetőek majd:
- személyazonosító okmány (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél)
- lakcímigazolvány
- lakcímbejelentés
- diákigazolvány
- DÁP regisztráció
Megjegyezték, hogy díjfizetésre csak bankkártyával lesz lehetőség.
