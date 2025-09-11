21 perce
Mérföldkő a békési kormányablakban: a 300 ezredik ügyfelet köszöntötték
A békési kormányablak 300 ezredik ügyfelét köszöntötték csütörtökön kora délután. Kóródi Nikoletta EU-tajkártyát igényelt a kormányablakban, és elégedett volt mind az ügyintéző kedvességével és rugalmassággal, mind az ügyintézés gyorsaságával.
A békési kormányablak 300 ezredik ügyfelét, Kóródi Nikolettát dr. Bódi Beáta, a Békés Vármegyei Kormányhivatal igazgatója, Dankó Béla országgyűlési képviselő, Kálmán Tibor polgármester és dr. Szabó László járási hivatalvezető köszöntötte.
A kormányablak 300 ezredik ügyfele elégedett volt
Kóródi Nikoletta EU-tajkártyát igényelt. Mint elmondta, csütörtökön is, mint mindig, elégedett volt az ügyintézéssel.
– Békésiként több ügyet intéztünk már itt. Nemrég például a kisfiam személyi igazolványa miatt kerestük fel a kormányablakot. Nem kellett sokat várnunk, és azt a kis időt is hasznos töltöttük el a játszósarokban – tette hozzá 27 éves édesanya. – Korábban útlevelet is intéztünk itt. A dolgozók rendkívül empatikus, rugalmas, segítőkész szakemberek.
Korrekten, gyorsan, magas színvonalon
Dr. Bódi Beáta, a Békés Vármegyei Kormányhivatal igazgatója elmondta, a kormányablakok az állam és az állampolgárok legközvetlenebb kapcsolatát biztosítják.
Fontos, hogy egy ilyen találkozás korrekt módon, gyorsan és magas színvonalon történjen
– tette hozzá. Hangsúlyozta, munkatársaik arra törekednek, hogy az ügyfélkiszolgálás ne csak egy kötelező feladat legyen, hanem bizalomra épülő szolgáltatást nyújtsanak. A békési kormányablak 2015-ben nyitotta meg a kapuit. Hetente 700-800 ügyfél látogatja meg a békési kormányablakokat, ami éves szinten mintegy 42 ezer ügyfelet jelent.
Máshonnan is érkeznek ügyet intézni
Dankó Béla országgyűlési képviselő kifejtette, a kormány azért hozta létre a kormányablakokat, hogy az ügyfelek egyablakos módon egy helyen minél gyorsabban és minél hatékonyabban intézhessék az ügyes-bajos dolgaikat.
– Önmagáért beszél az a tény, hogy nem csak a békési járásból, hanem azon kívülről is érkeznek a kormányablakba ügyeket intézni – hangsúlyozta.
Kiváló szakemberek dolgoznak a kormányablakban
Kálmán Tibor, Békés polgármestere nagyon fontosnak nevezte a békési kormányablak működését.
– Kiváló szakemberek dolgoznak itt, akik segítik nem csak a város, de az egész járásban élők mindennapjait – fogalmazott. – A csütörtöki ünnep is mutatta, hogy milyen sokan fordulnak meg a kormányablakban.
