Egyedülálló a kórház otthonápolási szolgálata: vendégünk Kádárné Szabó Ildikó

Kádárné Szabó Ildikó hangsúlyozta, ellátási területük Gyula, Doboz, Sarkad, Elek és Kétegyháza. Ami kuriózum, csak néhány kórháznak van az országban ilyen otthonápolási szolgálata.

A kórházi otthonápolásban jelenleg 15-en dolgoznak, diplomás ápolók, gyógytornászok, fizioterápiás asszisztensek. Főállásuk a kórházban van, így már a kórházi benntartózkodás alatt fel tudjuk venni a kapcsolatot a betegekkel, a hozzátartozókkal. A betegeket pedig távozásuk után a kórház kinyújtott karjaként ápolják otthonukban. A legnagyobb sikerélményük az, amikor a beteg vissza tud térni a régi életébe.