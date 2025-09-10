1 órája
Egyedülálló a kórház otthonápolási szolgálata: vendégünk Kádárné Szabó Ildikó
Stúdiónk vendége Kádárné Szabó Ildikó, a Békés Vármegyei Központi Kórház otthonápolási szolgálatának vezetője volt. Az otthoni szakápolást szakképzett ápolók végzik. Részben kórházi ápolást váltanak ki, részben a kórházi ápolást rövidítik le. A beteg saját környezetében, humánus, személyre szabott és szakszerű ellátásban részesül.
Kádárné Szabó Ildikó hangsúlyozta, ellátási területük Gyula, Doboz, Sarkad, Elek és Kétegyháza. Ami kuriózum, csak néhány kórháznak van az országban ilyen otthonápolási szolgálata.
A kórházi otthonápolásban jelenleg 15-en dolgoznak, diplomás ápolók, gyógytornászok, fizioterápiás asszisztensek. Főállásuk a kórházban van, így már a kórházi benntartózkodás alatt fel tudjuk venni a kapcsolatot a betegekkel, a hozzátartozókkal. A betegeket pedig távozásuk után a kórház kinyújtott karjaként ápolják otthonukban. A legnagyobb sikerélményük az, amikor a beteg vissza tud térni a régi életébe.
