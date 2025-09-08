szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

28°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészségügy

3 órája

Ha vizsgálatra megyünk, figyeljünk oda: megváltozott helyszín

Címkék#kardiológia#Orosházi Dr László Elek Kórház és Rendelőintézet#ambulancia#Orosházi Dr László Elek Kórházban#intézmény#főépület

Részletes tájékoztatást adott ki az egészségügyi intézmény, ezentúl máshol végzik az EKG vizsgálatokat.

Csete Ilona
Ha vizsgálatra megyünk, figyeljünk oda: megváltozott helyszín

Az EKG vizsgálat helyszíne változott. Fotó: Kórház

A betegeket változásról tájékoztatja az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet. Máshol végzik az EKG vizsgálatokat.
Az Orosházi Dr. László Elek Kórházban szeptembertől a járóbetegek részére az EKG vizsgálatokat munkanapokon 10-12 óra között a 2. emeleten, a szakrendelő és a kórházi főépület közötti átkötő folyosón, a volt kardiológiai ambulancia helyén végzik – írták a kórház közösségi oldalán.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu