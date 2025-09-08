Egészségügy
3 órája
Ha vizsgálatra megyünk, figyeljünk oda: megváltozott helyszín
Részletes tájékoztatást adott ki az egészségügyi intézmény, ezentúl máshol végzik az EKG vizsgálatokat.
Az EKG vizsgálat helyszíne változott. Fotó: Kórház
A betegeket változásról tájékoztatja az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet. Máshol végzik az EKG vizsgálatokat.
Az Orosházi Dr. László Elek Kórházban szeptembertől a járóbetegek részére az EKG vizsgálatokat munkanapokon 10-12 óra között a 2. emeleten, a szakrendelő és a kórházi főépület közötti átkötő folyosón, a volt kardiológiai ambulancia helyén végzik – írták a kórház közösségi oldalán.
