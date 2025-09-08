Ha vizsgálatra megyünk, figyeljünk oda: megváltozott helyszín

A betegeket változásról tájékoztatja az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet. Máshol végzik az EKG vizsgálatokat.

Az Orosházi Dr. László Elek Kórházban szeptembertől a járóbetegek részére az EKG vizsgálatokat munkanapokon 10-12 óra között a 2. emeleten, a szakrendelő és a kórházi főépület közötti átkötő folyosón, a volt kardiológiai ambulancia helyén végzik – írták a kórház közösségi oldalán.